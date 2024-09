Šialenosť, športová samovražda či risk je zisk. On tento rok nie je normálny jazdec, vraví Evenepoel na margo suverénneho majstra sveta Pogačara (foto)

Šialenosť či športová samovražda. Aj také vzletné prirovnania sa objavili v komentároch expertov po tom, čo Tadej Pogačar 100 km pred cieľom cestných pretekov jednotlivcov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku naštartoval svoje letecké motory a rozhodol sa stíhať vedúcu skupinu pred ním.

Slovinec svoj odvážny únik doviedol do víťazného konca a v cieli v Zürichu sa po 274 km tešil z premiérového titulu majstra sveta.

Netreba pripomínať, že stokilometrový únik s víťazným koncom nemá na jednorazových pretekoch typu majstrovstiev sveta žiadne porovnanie s históriou.

Trojkoruna v správnych rukách

Sám Pogačar si nebol istý, či urobil dobre. Keď však prišiel do cieľa s náskokom 34 sekúnd pred Benom O´Connorom a 58 sekúnd pred obhajcom titulu Mathieuom van der Poelom, bolo jasné, že cyklistická história spoznala tretieho držiteľa tzv. Trojkoruny. Pogačar sa stal tretím jazdcom, ktorý v tom istom roku triumfoval na Giro d´Italia, Tour de France aj majstrovstvách sveta.

Ako prvému sa to podarilo legendárnemu Belgičanovi Eddymu Merckxovi v roku 1974, o 13 rokov neskôr šokujúco aj Írovi Stephenovi Rocheovi a aktuálne Pogačarovi.

Pre úplnosť aj ženská cyklistika pozná jednu výnimočnú držiteľku „Triple Crown“. Je ňou Holanďanka Annemien van Vleutenová, ktorá vyhrala Giro, Tour aj MS v roku 2022.

Bolo to len o pocite

„Nič som neplánoval, všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Neskôr mi pomohol Jan Tratnik a potom som už len šiel, čo to dalo. Stále nemôžem uveriť tomu, že to vyšlo. Bolo to len o pocite. Mnohí si mysleli, že som urobil hlúpu chybu a ani ja som nebol presvedčený o tom, že to tak nie je,“ uviedol Pogačar vo svojej prvej reakcii.

„Skvelú sezónu som chcel zakončiť titulom majstra sveta a aj vďaka skvelej podpore tímu sa mi to podarilo. Veľká vďaka všetkým mojim krajanom vrátane tých, ktorí nám zabezpečovali servis,“ dodal 26-ročný rodák z Komendy.

Podvolil sa tímovej taktike

Slovinci majú prvého majstra sveta a podľa mnohých toho najpovolanejšieho. Zdalo sa, že ambície pred pretekmi mohol mať aj jeho krajan a víťaz nedávnej Vuelty Primož Roglič.

Napokon však uznal, že najväčšie šance na zisk dúhového dresu pre majstra sveta má Pogačar a podvolil sa tímovej taktike.

Do cieľa prišiel na 64. priečke s mankom vyše 12 minút. „Som rád, že som mohol byť súčasť tohto krásneho športového príbehu,“ citujú Rogliča slovinské médiá.

Nechápali ani súperi

Slová rešpektu a uznania sa Pogačar dočkal aj od dvoch najväčších rivalov. Holanďan van der Poel chcel obhájiť titul majstra sveta, ale musel sa uspokojiť s bronzom. Až piaty skončil Belgičan Remco Evenepoel, ktorý túžil po zlatom double z olympijských hier v Paríži zopakovať rovnaký husársky kúsok aj na MS v Zürichu. Nevyšlo mu to, hoci titul v individuálnej časovke získal.

„Kontrolovali sme preteky, robili sme všetko presne tak, ako sme mali. Nič nevyčítam sebe ani tímovým kolegom. V týchto pretekoch bolo piate miesto moje maximum. A dúhový dres? Ten má správneho majiteľa, o tom niet pochýb. Pre každého normálneho jazdca je 100 km v úniku priveľa. Tadej Pogačar ale tento rok nie je normálny jazdec,“ skonštatoval Evenepoel podľa webu velo.outsideonline.com.

Van der Poel sformuloval slová uznania na Pogačara do nasledovných viet: „Nikdy som nevidel také predstavenie, ako v týchto pretekoch od Tadeja. Všetci sme vedeli, že je výnimočný a on to zase raz potvrdil. Keď sa zdvihol 100 km pred cieľom a všetkým nám ušiel, vravel som si, že je to hlúposť. Neskôr som musel uznať, že som sa mýlil.“

Slová chvály a uznania

Pogačarovu suverenitu v roku 2024 zvýrazňuje aj jeho 23 víťazstiev v rámci celej sezóny a suverénne prvá pozícia v rebríčku UCI.

„Mocný, epický, víťazný. Tadej Pogačar počas celej sezóny udivoval svojimi výkonmi, ale počas záverečných 100 km majstrovskej trate nakreslil dúhovú rozprávku. Tretia trojkoruna v histórii sa stala skutočnosťou,“ napísali na webe slovinskej televízie.