Spadnutá reťaz Evenepoela nezastavila. Je prvý človek s olympijským a svetovým titulom v časovke v tom istom roku, to sa mu však máli

Skvelý Belgičan sa v nedeľu 22. septembra vo švajčiarskom Zürichu stal majstrom sveta v časovke. Okrem toho, že obhájil svoje prvenstvo spred roka zo škótskeho Stirlingu, stal sa vôbec prvým cyklistom v histórii, ktorý v tom istom roku vyhral časovku na olympijských hrách aj majstrovstvách sveta. A to ešte má šancu zopakovať zlaté double aj v pretekoch s hromadným štartom.

Evenepoel viedol na 46 km dlhej trati so štartom aj cieľom v Zürichu na všetkých medzičasoch, aj keď v cieli sa jeho pôvodný 20-sekundový náskok stenčil na šesť.

Zdolal tak talianskeho špecialistu Filippa Gannu, stupne pre víťazov doplnil ďalší Talian Edoardo Affini – už s väčším odstupom 54 sekúnd.

Evenepoel mal aj šťastie v nešťastí, lebo minútu pred štartom pretekov mu spadla reťaz, ale jeho mechanik ju stihol nahodiť. Potom si však elitný Belgičan všimol, že mu nefunguje merač výkonnosti a bez toho sa jazdí ťažko.

„Bolo dosť šialené udržať správne tempo, najmä s blížiacim sa záverom som jazdil čisto na svoj pocit. Bol som však v zelených číslach, preto som si doprial oslavné gesto už pred cieľom,“ skonštatoval Belgičan.

„Celkovo to však bola najťažšia časovka v živote, lebo bez presne zmeraného výkonu sa bicykluje ťažko. Som povestný tým, že sa striktne nechávam riadiť číslami. Ak by som sa dostal cez svoj limit, doplatil by som na to,“ doplnil.

BACK 2 BACK WORLD CHAMPION ITT!!! 🌈🤯🔥🥇

The dream just keeps going… It’s such an incredible honor to wear these Rainbow stripes.🙏🏼❤️

Always stay calm and believe in yourself, no matter what. pic.twitter.com/uHWDYmyBF1

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 22, 2024