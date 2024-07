Schranz zažil vydarené ME v Nemecku, napriek tomu zostáva v Slavia Praha, potvrdil šéf klubu Tvrdík

Český futbalový vicemajster SK Slavia Praha chce byť na sezónu 2024/2025 maximálne vyzbrojený. Šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík vyhlásil, že cieľom klubu je postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov, a preto zo Slavie neodídu žiadni kľúčoví hráči vrátane slovenského krídelníka Ivana Schranza.

Tridsaťročný rodák z Bratislavy zažil vydarené majstrovstvá Európy v Nemecku, kde zaznamenal tri góly a spoločne s ďalšími piatimi hráčmi dostal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca podujatia. Na ME sa vo výbornom svetle v drese Česka prezentoval aj stredopoliar Lukáš Provod.

„Ani jeden by nemal klub opustiť. Nikdy nehovor nikdy, ale veríme, že zostanú. Stojíme o to, aby zostala celá základná jedenástka, ktorú tréner potrebuje. Nepočítame s tým, že budeme predávať niekoho z jedenástich reprezentantov,“ povedal Tvrdík pre sport.cz. Šéf Slavie zároveň naznačil, že by si typovo vedel predstaviť predaj útočníka Václava Jurečku, ktorý sa stal v uplynulej sezóne najlepším kanonierom českej ligy.

„Má rok do konca zmluvy. Pokiaľ príde dobrá ponuka, viem si predstaviť, že ho uvoľníme,“ uviedol príklad.