Schranz pred odchodom na ME v Slavii žartoval, že už sa nevráti, lebo sa stane najlepším strelcom

Pred odchodom na majstrovstvá Európy vo futbale si Ivan Schranz zažartoval s pár ľuďmi vo svojom klubovom pôsobisku Slavii Praha, že sa možno stane kráľom strelcov a už sa nevráti späť do Prahy. Tri góly v štyroch zápasoch Slovenska na ME 2024 napokon Schranzovi stačili na to, že sa dostal medzi šesť útočníkov, ktorí si z Nemecka odniesli ocenenie Zlatá kopačka určené pre topkanonierov šampionátu.

„Síce sa delím s ďalšími piatimi hráčmi o prvé miesto, takže to zase nechcem preceňovať, ale úspech je to bez pochýb skvelý! Mám z neho radosť,“ uviedol Ivan Schranz v rozhovore pre denník Šport a ďalej pokračoval: „Keď si pozrieme mená a kluby, v akých tí borci hrajú… Ja, chalan z českej ligy, medzi nimi… Je to skvelá vizitka.“

Tri presné zásahy

Schranz sa na kontinentálnom šampionáte prezentoval presným zásahom v zápasoch skupinovej časti proti Belgicku (1:0) aj Ukrajine (1:2) a skóroval aj pri osemfinálovej prehre s Anglickom (1:2 pp), v ktorej Slovákov od postupu delila ani nie polminúta. Do skupiny „víťazných“ trojgólových strelcov ME okrem Schranza patria aj Angličan Harry Kane, Španiel Dani Olmo, Holanďan Cody Gakpo, Gruzínec Georges Mikautadze a Nemec Jamal Musiala. A kedy začal Schranz reálne veriť, že by mohol získať Zlatú kopačku?

„Asi po semifinálových zápasoch, keďže finále býva často o jednom góle. To som už veril, že by to mohlo vyjsť. Ale ja som to riešil o čosi menej ako moji blízki, ktorí sa tým zaoberali celý čas a tešili sa so mnou. Želali si, aby moji konkurenti už nepridali ďalšie góly a ja som zostal medzi tými, ktorí sú na čele poradia. Podarilo sa a teraz musím Zlatej kopačke nájsť nejaké čestné miesto. Zatiaľ ju ešte nemám.“

Celý turnaj bol pre neho skvelý zážitok

Skúsený 30-ročný krídelník pražskej Slavie ešte raz zhodnotil účinkovanie Slovenska na Eure v Nemecku a prevládali, logicky, pozitíva.

„Prezentovali sme sa dobre a tešia ma aj ohlasy na naše výkony. Často počúvam, ako sa ľuďom páčil futbal, ktorý sme produkovali, a tiež, ako veľmi nám fandili. Mnoho ľudí docenilo, že proti favoritom sme hrali odvážne, nebolo to iba o našom bránení. To, že sme ich potešili našou hrou, každého z tímu napĺňa hrdosťou. Celý turnaj bol pre mňa skvelý zážitok. Góly a výsledky sú jedna vec, ale oslava s fanúšikmi a návrat do hotela po úspešných zápasoch v skvelej nálade druhá. Práve k týmto chvíľam sa viažu moje najkrajšie spomienky. Tvorili sme vynikajúcu partiu, ktorá si spoločne s fanúšikmi užívala každý úspech,“ doložil Schranz pre denník Šport.