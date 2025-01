Sagana čaká nová výzva. Za čo vymenil trojnásobný majster sveta bicykel? - FOTO

Je trojnásobným majstrom sveta. Tituly získal neporušenom poradí v rokoch 2015, 2016 a 2017. Bodovaciu súťaž pre najlepšieho šprintéra na prestížnej Tour de France získal azda neprekonateľných sedemkrát.

Tentoraz však Peter Sagan prekvapil svojich fanúšikov, keď na sociálnych sieťach oznámil, že sa hoci na bicykel nevracia, venovať sa bude niečomu inému.

V súkromnej slovenskej televízii sa zúčastní známej tanečnej šou po boku Elišky Lenčešovej, ktorá už súťaž v minulosti vyhrala.

Teší sa

„Som pripravený vymeniť bicykel za tanečný parket! S radosťou vám oznamujem, že začínam úplne nové dobrodružstvo. Sledujte ma, už čoskoro ma uvidíte, ako sa mením zo šprintéra na disco tanečníka,“ napísal hviezdny Žilinčan na sociálnej sieti.

Množstvo ľudí mu k danému príspevku napísalo pozitívne a podporné komentáre, čo ho len môže povzbudiť snažiť sa čo najviac po boku skúsenej tanečnej partnerky.

Robia pokroky

Lenčešová ho veľmi prekvapila, opisuje ju ako „milé dievča“. „Ide z nej veľa pozitívnej energie. Veľa sa smeje, takže na tréningoch máme kopec zábavy. Skvelo sa mi s ňou trénuje a má moju dôveru. Vie, čo robí, keďže sa tancu venuje od detstva. Už po prvom týždni urobila so mnou veľké pokroky, z čoho sa teším. Uvidíme teda, ako mi to pôjde ďalej. Budem sa snažiť a som rád, že práve Eliška je mojou tanečnou partnerkou,“ doplnil na jej margo Sagan.

Jeho tanečná partnerka sa teší, že bude tancovať práve so Saganom. „Petra som už mala možnosť trochu spoznať a som si istá, že dá do toho všetko. Verím, že mu to pôjde a že ho tanec bude baviť,“ doplnila Lenčešová.