Najlepší tím predĺžil zmluvu s najlepším cyklistom. Pogačara chváli aj Sagan (foto)

Najúspešnejší cyklistický tím predĺžil zmluvu s najúspešnejším jazdcom. Rozmenené na drobné – Tím Spojených arabských emirátov sa dohodol s Tadejom Pogačarom na predĺžení kontraktu do roku 2030.

Fenomenálny Slovinec v tomto roku ohúril konštantnou výkonnosťou a dovedna 25 víťazstvami na podujatiach World Tour a Grand Tour.

Suverénny na Giro d´Italia, Tour de France aj MS

Dvadsaťšesťročný Pogačar suverénne triumfoval na Giro d´Italia aj Tour de France a nedávno vo Švajčiarsku sa stal absolútne dominantným spôsobom aj majstrom sveta.

Olympijské hry v Paríži vyhrať nemohol, lebo sa tam nezúčastnil. Počas najúspešnejšej sezóny v kariére pridal aj triumfy na veľkých klasikách Strade Bianche, Liége-Bastogne-Liége a naposledy aj Okolo Lombardska.

Spolu absolvoval v roku 2024 iba 58 pretekárskych dní, v ktorých dosiahol 25 triumfov. Takýto skvelý víťazný priemer pred ním nemal nikto.

Dosiahol už 88 víťazstiev

Pogačar sa pripojil k Tímu SAE v roku 2019 a doteraz tam predvádza výkony hodné veľkého šampióna. Nazbieral dovedna 88 víťazstiev vo všeobecných klasifikáciách, etapových pretekoch a jednodňových klasikách – čo je pozoruhodný dôkaz jeho talentu a odhodlania naprieč všetkými pretekárskymi formátmi.

Napohľad skromného a nenáročného chlapíka nedávno vymenovali za najlepšieho cyklistu sezóny podľa UCI World Tour už štvrtý rok za sebou.

„Som nesmierne hrdý na to, že si môžem predĺžiť svoje pôsobenie v Tíme SAE. Je to môj profesionálny domov a už si ani neviem predstaviť sám seba niekde inde. Najlepšie momenty mojej kariéry sú späté s Tímom SAE a za to sa chcem poďakovať všetkým spolujazdcov, športovým riaditeľom aj celému obslužnému personálu. Mám radosť z minulosti, ale teším sa na budúcnosť. Tento tím mi dáva najväčšiu šancu bojovať o víťazstvá a to je presne to, o čo sa snažím,“ poďakoval sa Pogačar na webovej stránke tímu s anglickou značkou UAE Emirates.

Z ambiciózneho mladíka vyzretý šampión

„Tadej sa k tímu pripojil ako ambiciózny 20-ročný mladík a dnes je z neho vyzretý pretekár – najlepší na svete. V tejto sezóne sme s obdivom sledovali ako prekvitá jeho talent na Giro d´Italia, Tour de France aj majstrovstvách sveta. Je to zároveň jeden z najpracovitejších a najoddanejších ľudí svojmu povolaniu. Tadej si zaslúži všetky svoje úspechy a som rád, že s nami zostane ešte mnoho rokov,“ uviedol generálny riaditeľ Tímu SAE Mauro Gianetti.

Aj slovenský multišampión na cyklistickom dôchodku Peter Sagan v nedávnom rozhovore pre španielske médiá vyzdvihol osobnosť Slovinca.

„Poznám ho aj ako človeka a mám ho veľmi rád. Je to veľmi dobrý chlapec a páči sa mi, ako súťaží, ako oslavuje svoje víťazstvá a ako celkovo vidí cyklistiku. Je to normálny človek. Je skromný, páči sa mi, čo hovorí v rozhovoroch a ako sa správa k fanúšikom. A či je najlepší cyklista všetkých čias? Nie je dobré porovnávať minulosť so súčasnosťou. Každá doba mala svojich víťazov,“ skonštatoval Sagan.