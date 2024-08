Belgický cyklista Remco Evenepoel získal v Paríži víťazný double, Kubiš vylepšil Saganov výsledok

aktualizované 3. augusta 18:35

Belgičan Remco Evenepoel po časovke ovládol aj preteky s hromadným štartom na olympijských hrách v Paríži a stal sa jednou z najväčších osobností prebiehajúceho sviatku športovcov pri Seine.

V sobotných pretekoch na 273 km so štartom a cieľom v Paríži Evenepoel zvíťazil po sólojazde v záverečných 15 km s náskokom 1:11 min pred Francúzom Valentinom Madouasom.

Pozoruhodný výkon

O šesť sekúnd neskôr do cieľa prišiel a bronz si vybojoval ďalší Francúz Christophe Laporte, ktorý vyhral šprint sedemčlennej skupiny.

Tretí z Francúzov, a pôvodne jeden z favoritov Julien Alaphilippe, skončil jedenásty s mankom 1:25 min. Hneď za ním klasifikovali ďalšieho veľkého ašpiranta na celkový triumf Holanďana Mathieua van der Poela (+1:49).

Dvadsaťštyriročný Evenepoel ako prvý cyklista histórie vyhral na rovnakej olympiáde časovku aj preteky s hromadným štartom.

Jeho výkon je o to pozoruhodnejší, že na nedávnej Tour de France skončil vo svojej premiére celkovo tretí, keď ho zdolali iba vrchárski králi Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard.

Kubiš sa držal v hlavnej skupine

Evenepoel je úradujúci majster sveta v časovke, svetový šampión v pretekoch s hromadným štartom spred dvoch rokov a tiež víťaz pretekov Grand Tour Vuelta a Espaňa 2022.

V olympijských pretekoch sa predstavilo 90 cyklistov a medzi nimi aj jediný Slovák Lukáš Kubiš.

Pretekár českého tímu Elkov Kasper sa dlho držal v hlavnej skupine, ale približne 50 km pred cieľom nestačil viacerým silným nástupom favoritov a do boja o víťazstvo podľa predpokladov nezasiahol.

Podal však veľmi dobrý výkon a napokon skončil na 29. mieste s odstupom 3:42 min za víťazom, čím o päť priečok vylepšil umiestnenie Petra Sagana z Londýna 2012, dosiaľ najlepšieho vystúpenia slovenského cyklistu pod piatimi olympijskými kruhmi.

„Od štartu odišiel nejaký únik a potom sa šlo fakt ‚krokom‘, šli sme normálne desať a musel som odradiť na malú a potom niekde po 100 km sa začalo ťahať a zrýchľovať. Potom sme už jazdili stále cez 50. Posledných 150-170 km sa už jazdilo stále. Posledných 100 pred cieľom sa už naozaj začalo pretekať, to už bolo cítiť, že v krátkych a strmých kopcoch profíci nastupovali. Bolo to len o tom pokryť si to a nenechať si to zbytočne ujsť, aby som to nemusel plátať. Myslím si, že som tam odviedol dobrú robotu a bol som tam. V meste na cieľových okruhoch sa to hneď nadelilo a prvú selekciu som prežil relatívne dobre. V druhom kole to bol masaker a nohy ma tak v živote neboleli. V danom okamihu som si myslel, že na ten kopec ani nevyjdem. Zostal som tesne za prvou skupinou a napokon sme to už nespojili,“ komentoval preteky Lukáš Kubiš a doplnil: „Klamal by som, ak by som povedal, že som spokojný. Čakal som od seba viac, ale musím povedať, že som do toho dal všetko. Také ťažké preteky som v živote nešiel, a tak veľmi ma nohy ešte neboleli ako dnes.“

Nasadil pekelné tempo

Neskorší víťaz Evenepoel si rozhodujúci nástup na parížskom okruhu načasoval úplne perfektne. Približne 35 km pred cieľom ešte nebol úplne v prednom úniku pred pelotónom, ale v skupine prenasledovateľov nasadil pekelné tempo.

V stúpaní na kockách 30 km pred cieľom sa ho držali už len Valentin Madouas, Stefan Küng, Ben Healy a Marco Haller a neskôr zostal s ním iba Madouas.

Holandsko-belgická dvojica favoritov Mathieu van der Poel – Wout van Aert tento nástup nezachytila a pripravila sa o šancu na zisk medaily.

V ďalšom stúpaní 15 km pred cieľom Evenepoel nechal za sebou aj Madouasa, ktorý zjavne nestačil jeho tempu.

Defekt vyriešili veľmi rýchlo

Šesť kilometrov pred koncom bol náskok nezastaviteľného Belgičana už minútový a v tej chvíli bolo jasné, že na ceste za olympijským doublom ho môže zastaviť už len nečakaný pád alebo technický problém.

Ten napokon aj prišiel, keď 3,8 km pred cieľom musel belgický fenomén po defekte meniť bicykel. Udialo sa to však veľmi rýchlo, keďže mal k dispozícii mechanický voz a prakticky nič nestratil zo svojho náskoku.

Do cieľa na námestí Trocadéro pri Eiffelovke došiel úplne sám v pokojnom tempe a v cieli si dovolil zosadnúť z bicykla a pózovať fotografom.