Rumunsko vyhralo kontumačne nad Kosovom, ale zaplatí pokutu 128-tisíc eur

Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla o kontumačnej prehre Kosova v zápase Ligy národov v Rumunsku po tom, čo jeho hráči odmietli za stavu 0:0 pokračovať v zápase v nadstavenom čase druhého polčasu po vypočutí si prosrbských výrokov a skandovania domácich fanúšikov „Kosovo je Srbsko!“. Rumunsko všeobecne neuznáva nezávislosť Kosova a jeho odtrhnutie sa od Srbska v roku 2008.

Triumf v skupine

Rumuni si z piatkového súboja v Bukurešti odniesli kontumačné víťazstvo 3:0 a s ním aj triumf v C-divízie Ligy národov a postup do vyššej divízie. Ani prípadné kontumačné víťazstvo Kosova by však nič nezmenilo na tom, že Rumuni by sa pri rovnosti bodov vďaka lepšiemu gólovému rozdielu stali víťazmi skupiny.

Pokuta Rumunom

UEFA okrem iného nariadila Rumunom odohrať svoj prvý domáci zápas v kvalifikačnej skupine majstrovstiev sveta budúci rok na prázdnom štadióne. To bol trest za „rasistické" chorály rumunských fanúšikov namierené proti susednému Maďarsku. UEFA tiež pokutovala Rumunskú futbalovú federáciu sumou 128 000 eur za celý rad obvinení súvisiacich s „xenofóbnym protimaďarským skandovaním a provokatívnymi politickými správami, ktoré sa nehodia na športové podujatie" a tiež vyrušovaním počas štátnych hymien.