Slováci by mali pri žrebe kvalifikácie MS vo futbale 2026 figurovať v druhom koši, vyhnú sa týmto 11 súperom (foto)

Utorkový triumf 1:0 nad Estónskom v Lige národov 2024/2025 zabezpečil slovenskej futbalovej reprezentácii výhodnejší druhý výkonnostný kôš pri decembrovom žrebe európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 v Kanade, Mexiku a USA.

Veľmi dôležitý triumf nad Estónskom

Bola to dráma až do konca, pretože Slováci by v prípade remízy alebo prehry v trnavskom zápase klesli do tretieho koša, ak by rovnaký alebo horší výsledok nedosiahli Česi doma s Gruzíncami. Keďže českí futbalisti doma triumfovali 2:1, museli zvíťaziť aj Slováci, aby ich nepredstihli Škóti.

Uvedené ešte musí definitívne potvrdiť Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), keď 28. novembra zverejní nový rebríček národných výberov.

Ak teda nenastanú zmeny, v boji o MS sa Slovensko vyhne týmto jedenástim výberom – Ukrajine, Turecku, Švédsku, Walesu, Maďarsku, Srbsku, Poľsku, Grécku, Rumunsku, Česku a Nórsku.

Kedy sa uskutoční žreb?

Spomenutý žreb kvalifikácie sa uskutoční 13. decembra. Keďže Slovákov čaká v marci play-off o postup do B-divízie Ligy národov, o svetový šampionát by mali bojovať v štvorčlennej skupine až od septembra 2025.

Stať sa však môže aj to, že sa ocitne v päťčlennej skupine a do kvalifikácie vstúpi v júni. Pri žrebe dovedna 54 národných tímov rozdelia do dvanástich štvorčlenných alebo päťčlenných skupín.

Európa má pre šampionáte spolu 16 pozícií a tímy z prvých miest kvalifikácie postúpia priamo na MS.

O zostávajúce štyri miestenky bude bojovať šestnásť tímov – dvanásť družstiev z druhých priečok v kvalifikácii a štyri tímy, ktoré sa nedostali na MS ani do play-off z kvalifikácie, no ovládli svoju skupinu v Lige národov.