Robia nám radosť. Pozrite si Top 10 športových nádejí Slovenska - FOTO, VIDEO

Aj na Slovensku sa môžu narodiť zázračné deti, ktoré v jednotlivých športoch môžu konkurovať tým najlepším na svete.

Už v súčasnosti je im Slovensko malé a presadzujú sa medzi európskou elitou či svetovou špičkou. Tvrdou drinou, ale aj talentom, ukazujú, že s nimi treba rátať v celosvetovom meradle.

Prinášame preto desať mien, ktoré to môžu v budúcnosti dotiahnuť ďaleko, pokiaľ na sebe budú naďalej pracovať a pokračovať v tom, čo začali.

Jakub Borguľa – biatlon

Iba 20-ročný rodák z rakúskeho Grazu je veľkou nádejou pre slovenský (nielen mužský) biatlon. Už v mladom veku dokázal na svetových šampionátoch kadetov zberať pamätné úspechy, keď sa stal majstrom sveta a dva razy i vicemajstrom. Na Európskom olympijskom festivale mládeže skončil bronzový.

V aktuálnej sezóne už presedlal medzi seniorov, preteká medzi svetovými špičkami. Už hneď v prvých pretekoch mohol získať prvé body vo Svetovom pohári, no posledný výstrel mu nevyšiel a napokon skončil mimo bodovaných pozícií.

V individuálnych štartoch je jeho maximom 46. pozícia. Očakáva sa, že do konca sezóny to ešte zlepší, zvykne si na iné podmienky i súperov, motyka vystrelí a budú z toho prvé body pre talentovaného mladíka.

Ema Kapustová – biatlon

Ďalší člen biatlonovej budúcnosti. Po Anastasii Kuzminovej a stále aktívnej Paulíne Bátovskej Fialkovej nám rastie nová hviezda. Práve popri poslednej menovanej môže čerpať more skúseností, ktoré bude rozdávať počas aktuálnej sezóny.

Rodáčka z Revúcej má stále len 22 rokov a celú kariéru pred sebou. No už v juniorských časoch ukazovala, že má na to, aby dosahovala skvelé výsledky aj v ženských súťažiach.

Skončila napríklad tretia na majstrovstvách Európy v Osrblí. Na svetovom šampionáte junioriek v Estónsku získala dve striebra.

Rok 2024 tak bol pre ňu úspešný, no na prvé body vo Svetovom pohári zatiaľ čaká. Zatiaľ najlepšie umiestnenie v tejto sezóne je 73. miesto.

Renáta Jamrichová – tenis

Štyri triumfy na juniorských grandslamových turnajoch – dve z dvojhry a rovnaký počet zo štvorhry. Už v 17 rokoch ukazuje trnavská rodáčka, že slovenskému ženskému tenisu svitá na lepšie časy. Zaslúžene jej patrila aj pozícia číslo 1 v juniorskom rebríčku.

Jamrichová si zahrá v kvalifikácii na Australian Open. A to vďaka prísľubu organizátorov z minulého roka, keď turnaj ovládla v dievčenskej kategórii.

Čaká ju náročný presun medzi svetovú elitu, víťazenie nebude také jednoduché, no má všetky parametre, ktoré ju právom pasujú do roly veľkej hviezdy. Aktuálne jej patrí v rebríčku 372. priečka.

Nedávno začala spoluprácu s trénerom Matejom Liptákom, ktorý vedie aj slovenskú ženskú tenisovú reprezentáciu. Aj mladá Slovenka bola súčasťou tímu, ktorý na finálovom turnaji v španielskej Málage dokráčal až do finále a bral senzačné strieborné medaily.

Mia Pohánková – tenis

Je dokonca mladšia ako vyššie spomínaná tenistka. Levičanka, ktorá má len 16 rokov, dokázala v závere minulej sezóny zdolať ako Jamrichovú, tak aj Annu Karolínu Schmiedlovú.

Aj keď na juniorských grandslamových turnajoch zatiaľ nedosiahla pamätné výsledky, je to však zrejme len otázkou času. Už vo svojom veku ukazuje, že je psychicky silná, behavá a nevzdá sa po niekoľkých neúspešných úderoch.

Na európskych šampionátoch do 14 a 16 rokov skončila druhá, zlato jej patrilo vo štvorhre na Európskom olympijskom festivale mládeže. V súčasnosti sa nachádza na 506. pozícii vo svetovom rebríčku.

Mia Pohánková počas finálového zápasu ženskej dvojhry turnaja J&T Banka Slovak Open 2024 v Peugeot aréne v Bratislave. Bratislava, 13. október 2024. Foto: SITA/Tomáš Bokor.

Dalibor Dvorský – ľadový hokej

Iba 19-ročná zvolenská senzácia pomáhala slovenskému mužstvu na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v kanadskej Ottawe. So Slovenskom ako kapitán dokázal postúpiť do štvrťfinále a takmer dorovnať súboj s Fínskom. Napokon naši chlapci vypadli po prehre 3:5.

V piatich stretnutiach nazbieral deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie. Pred záverečnými štyrmi zápasmi na MS viedol kanadskú produktivitu vďaka väčšiemu počtu zásahov ako rovnako deväťbodový Švéd Axel Sandin-Pellikka.

Mladý hokejista v aktuálnej sezóne AHL v 27 zápasoch nazbieral 21 bodov (11+10). Hrá už na štvrtom svetovom šampionáte do 20 rokov, čo svedčí o jeho nesmiernom talente a prísľubu do budúcnosti mužského „áčka“. Možno dostane pozvánku minimálne na prípravu pred májovými MS v Dánsku a Švédsku.

Zúčastnil sa aj dvoch majstrovstiev sveta do 18 rokov, v jednom prípade pomohol k postupu do A-divízie. S jeho čítaním hry, strelou a prehľadom ho môžeme pasovať za hráča NHL so svetlou budúcnosťou, na to si však musí draftová desiatka spred minulého roka ešte chvíľu počkať.

Nela Lopušanová – ľadový hokej

Žilinská rodáčka má stále len 16 rokov. Európsky kontinent jej nestačil, aktuálne hráva v zámorí. Počas decembra prišla vypomôcť slovenskej ženskej reprezentácii k postupu do druhej fázy kvalifikácie na OH 2026. To sa celému kádru aj podarilo.

Lopušanová v troch dueloch zahviezdila ziskom 18 bodov za 11 zásahov a sedem asistencií. Ide o neuveriteľný počin pre takúto mladučkú hráčku. Za seniorskú repre už stihla odohrať šesť stretnutí, dokopy zaknihovala 23 bodov.

Aktuálne nechýba ani vo výbere Slovenska na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov vo Fínsku. Šampionát sa začína v sobotu 4. januára a potrvá do nedele 12. januára.

Na snímke Nela Lopušanová. Foto: FB, www.facebook.com

Timotej Malovec – basketbal

Môže sa zaradiť medzi najlepších slovenských basketbalistov histórie. Iba 20-ročný Bratislavčan sa už v mladom veku radí k veľkým talentom. Po vzore bratov Rančíkovcov, Stanislavovi Kropilákovi či Petrovi Rajniakovi môže mať takisto hviezdnu kariéru.

Popri hráčskych kvalitách má aj obrovský potenciál. Ten potvrdil prestupom z Interu Bratislava do známeho srbského klubu, ktorých vychoval a NBA poslal nejeden talent – KK Mega Basket.

Slovensko malo draftovaného hráča naposledy v roku 1993, Malovec môže byť toto leto ďalším. Šanca je naozaj veľká a reálna.

Už teraz sa stal jednou z hlavných opôr slovenskej mužskej reprezentácie a bol stálicou vo viacerých nomináciách Aramisa Nagliča.

Momentka zo súboja Slovenska v Španielsku. Malovec sa snaží zakončiť cez dvoch Španielov. Foto: fiba.basketball

Adam Hagara – krasokorčuľovanie

Zázračné trnavské dieťa. Má len 18 rokov, no už teraz sa dokáže presadiť na medzinárodnej scéne vo svojej vekovej kategórii a v obrovskej konkurencii získavať pamätné úspechy.

Je bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta a strieborný z olympijských hier mládeže. Viaceré úspechy zaznamenal aj ako prvý Slovák v histórii. Napríklad sa stal prvým rodákom spod Tatier s víťazstvom v seriáli juniorských grand prix.

Tretie miesto si vybojoval aj na finálových pretekoch sezóny. Jeho snom je dostať sa na zimnú olympiádu a to, aby sa mu podaril technicky náročný štvoritý skok. S jeho talentom to zrejme čoskoro aj dokáže.

Leo Sauer – futbal

Narodil sa v hlavnom meste Slovenska pred 19 rokmi. Futbalovo však vyrastal v konkurenčnej Žiline, odkiaľ už keď mal 18 rokov, putoval do zahraničia. Vybral sa holandskou cestou.

Prestúpil do Feyenoordu, kde hrával s kolegom z reprezentácie Dávidom Hanckom. Po sezóne, kde bol však vyťažovaný iba v záverečných minútach, šiel na hosťovanie do Bredy, kde už plne ukazuje svoj potenciál.

Jeho aktuálna trhová hodnota je vo výške piatich miliónov eur. V 15 stretnutiach strelil tri góly, no svojou šikovnosťou povykrúcal nejednu defenzívu súpera. Platí to ako v reprezentačnom „áčku“, tak aj v 21-tke, kde bude zohrávať kľúčovú úlohu na domácich júnových ME.

Na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov si pripísal dve finálne prihrávky pre svojich spoluhráčov. Slovensko dokráčalo do osemfinále, kde vypadlo s Kolumbiou.

Nino Marcelli – futbal

Ďalší rodák z Bratislavy. Má 19 rokov, no záujem o jeho služby akoby nemal konca kraja. Najviac sa však špekuluje o prestupe v januárovom termíne do talianskeho AC Milána, ktorému strelil gól v prestížnej Lige majstrov.

Ak si ho bude chcieť ktokoľvek prebrať od „belasých“, musí si pripraviť najmenej päť miliónov eur. Od júla si pripísal už 33 štartov za Slovan, doteraz strelil päť gólov a na šesť prihral.

Za seniorskú reprezentáciu si zatiaľ ešte nezahral, no je to len otázkou času. Momentálne je platným hráčom „sokolíkov“, ktorým pomôže na európskom šampionáte. Zahral si aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov, no presadiť sa mu nepodarilo.