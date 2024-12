Americký novinár verí Slovákom na MS v hokeji do 20 rokov. Budú bronzoví a Dvorský najlepší útočník!

Sila slovenskej reprezentácie pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji do 20 rokov v Kanade (26. 12. 2024 – 5. 1. 2025) zrejme bude vysoká, keď aj niektoré zámorské médiá píšu o Slovákoch ako o možných medailistoch.

Konkrétne Adam Kimelman, zástupca šéfredaktora webu NHL.com, vo svojej predikcii pred začiatkom MSJ v Ottawe napísal, že titul majstra sveta obhája Američania, strieborní budú Kanaďania a bronzoví Slováci. Znamená to, že Kimelman nedoprial medailu Švédom, Fínom ani Čechom.

Nadôvažok Kimelman vidí Dalibora Dvorského ako najlepšieho útočníka blížiaceho sa šampionátu v Kanade.

„Slováci sú bez medaily od roku 2015, ale tento rok sa to môže zmeniť. Dalibor Dvorský bude hrať na MSJ už po štvrtý raz a pred rokom v piatich zápasoch nazbieral šesť bodov. Tento 19-ročný šikovný útočník je s 21 bodmi v 26 zápasoch najproduktívnejší hráč Springfieldu v AHL Dvorský je jeden z deviatich hráčov Slovenska, ktorí sa vracajú do diania na MSJ. Spomenúť ešte treba Juraja Pekarčíka, ktorý vo svojej prvej sezóne v Monctone v QMJHL zaznamenal 35 bodov v 29 zápasoch a tiež obrancu Maxima Štrbáka, ktorý sa pred rokom na MSJ delil o druhé miesto medzi obrancami so 7 bodmi v piatich zápasoch. Aj Štrbák si zahrá na šampionáte do 20 rokov po štvrtý raz,“ vymenoval slovenské pozitíva Kimelman.

Pozornosť upriamil aj na 17-ročného obrancu Luku Radivojeviča, ale aj brankára Samuela Urbana či útočníka Miroslava Šatana mladšieho.

„Radivojevič je korčuliar s hodnotením C na zozname hráčov Central Scouting, ktorých treba sledovať. Urban pravdepodobne nastúpi v bránke po tom, čo minulý rok odohral jeden zápas a má tri sezóny skúseností zo zámorského hokeja v tíme zo Sioux City z USHL. Slovensko má veľký, silný tím, vrátane robustného útočníka Miroslava Šatana, syna bývalého hviezdneho útočníka NHL. Slováci budú hrať fyzický a nepríjemný hokej s hráčmi – brúsičmi. Čaká na nich ťažký úvodný zápas proti Švédsku, ich súboj proti úhlavnému rivalovi Česku 29. decembra pravdepodobne rozhodne o druhom mieste v skupine,“ dodal Kimelman vo svojej predikcii.

MSJ sa uskutočnia v Ottawe v tradičnom termíne na prelome rokov od 26. decembra do 5. januára. Na turnaji zverenci trénera Ivana Feneša nastúpia v základnej B-skupine proti výberom Švédska (26. 12.), Švajčiarska (27. 12.), Česka (29. 12:) a Kazachstanu (30. 12.).

„Na majstrovstvách sveta nie je slabý tím. Švédi majú obrovskú kvalitu, za posledné roky prehrali minimum duelov v základnej skupine. Česi podávajú vynikajúce výkony, opäť budú mať skvelý tím. Švajčiari sú naša váhová kategória, zápasy proti nim sú vždy päťdesiat na päťdesiat, budú rozhodovať detaily. Kazachovia sú nováčik, ale ako outsider budú mať podporu a sympatie kanadských fanúšikov. Budú hrať veľmi ochotne a obetavo. Musíme sa pripraviť, že v každom z týchto zápasov potrebujeme byť šesťdesiat minút takmer dokonalí, ak chceme uspieť,“ skonštatoval tréner Ivan Feneš.