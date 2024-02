Ema Kapustová získala na biatlonových majstrovstvách sveta juniorov v Estónsku ďalšiu medailu

Po nedeľňajšom striebre vo vytrvalostných pretekoch junioriek na svetovom šampionáte v estónskom Otepää získala slovenská biatlonistka Ema Kapustová ďalšiu medailu, vo štvrtok skončila tesne druhá v pretekoch s hromadným štartom na 9 km.

V dramatickom finiši zaostala iba o 8 desatín sekundy za Nemkou Juliou Kinkovou. Pódium doplnila Francúzka Fany Bertrandová s mankom 6,6 sekundy na víťazku.

Vo finiši sa doťahovala

Kinková aj Kapustová na strelnici dvakrát minuli, do záverečného okruhu vstupovali s tesnou stratou na Bertrandovú s jednou chybou na strelnici.

Nemka so Slovenkou sa pred cieľovou rovinkou dostali pred Francúzku, víťazka však predstihla aj Kapustovú. Tá sa na ňu v úplnom finiši doťahovala, v cieli však bola o necelú sekundu neskôr.

Mladá Slovenka, ktorá vo štvrtok spravila jednu chybu na oboch „ležkách“, si druhou priečkou vybojovala malý krištáľový glóbus juniorského IBU pohára za preteky s hromadným štartom.

Vyhrabala sa z popola

„Vzhľadom na to, ako sa tieto preteky od začiatku vyvíjali, som strašne šťastná, že som to tzv. vyhrabala z popola. Keď som po prvej ‚ležke‘ prišla na druhú a bola som osemnásta, nepovedala by som, že ešte môžem bojovať o víťazstvo. Snažila som sa skoncentrovať aspoň na tie streľby, aby som sa trochu posunula dopredu. Keď som na poslednej streľbe videla, že baby predo mnou chybujú, stavila som all-in a rýchlopaľbu,“ uviedla Kapustová po zisku striebra podľa webu slovenskybiatlon.sk.

Na 30. priečke skončila Sára Pacerová, na 38. pozícii klasifikovali Kristínu Makovínyovú a na 49. stupienku Alžbetu Gargulákovú.