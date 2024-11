Basketbalová legenda Rado Rančík: Španieli nie sú naprogramovaní roboti a v basketbale je všetko reálne (rozhovor V športovom SITE)

Zápas desaťročia

Už v piatok 22. novembra odohrajú slovenskí basketbaloví reprezentanti na Štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave „zápas desaťročia“ proti Španielom.

V kvalifikačnom zápase o postup na ME 2025 nebudú Slováci proti úradujúcemu európskemu šampiónovi v pozícii favorita, ale sú odhodlaní ho zaskočiť a potvrdiť, že aktuálny basketbalový ošiaľ pod Tatrami má svoje opodstatnenie.

O blížiacom sa zápase sme sa v V športovom SITE porozprávali s osemnásobným najlepším slovenským basketbalistom Radoslavom Rančíkom.

Nebudú v plnej sile, ale stále mimoriadne kvalitní

„Španielsko je jedným z historicky najúspešnejších tímov na medzinárodnom fóre. Vyhrali MS, ME, získali medailu na OH a veľa ich hráčov sa presadilo v Eurolige či dokonca v NBA. Tréner Sergio Scariolo je obrovským pojmom medzi trénermi. Španielska liga je po NBA možno najlepšia súťaž na svete, neustále produkuje veľa talentov. Ich výber síce nepricestuje do Bratislavy v plnej sile, pretože euroligoví hráči nemohli byť v nominácii, no i tak budú mať kvalitný tím zložený z hráčov zo španielskej ligy. Ak ste ju mali možnosť sledovať, tak ste určite postrehli, že je rýchla, agresívna, nekompromisná, veľmi dobre kombinačne postavená a hráči hrajú naozaj 40 minút na hrane svojich možností,“ povedal na adresu Španielov Rančík.

Do zápasu so správnym mentálnym nastavením

Aj napriek tomu, že v jadre španielskej reprezentácie už nefigurujú ikonickí bratia Gasolovci či viaceré stálice ostatnej dekády, stále platí, že výber z Pyrenejského polostrova je pred zápasom v pozícii jasného favorita. Podľa Rada Rančíka je však v basketbale reálne všetko.

„Je potrebné si uvedomiť, že ide o šport. Nie je to boj proti robotovi alebo nejakému programu, ktorý je nastavený tak, aby nás zrušil. Všetko je v poriadku. Bude to ťažký zápas? Stopercentne a bez diskusie. Myslím si, že bude záležať od mentálneho nastavenia našich hráčov. Ak k tomu pristúpia s tým, že ideme vyhrať, prečo nie,“ doplnil rodák z Košíc, ktorý počas svojej bohatej kariéry pôsobil vo viacerých európskych krajinách.

Slovenské opory hrajú v kluboch výborne

Rančík má za sebou i stovky duelov v reprezentačnom drese. Pri spomienke na roky minulé skonštatoval: „Za mojich reprezentačných čias sme mali v kádri aj hráčov, ktorí na to neboli pripravení. Momentálne však máme skupinu hráčov správnym mindsetom, ktorý nastavil tréner Aramis Naglič. On je typom trénera so správnym mindsetom. Asistentom je Mišo Madzin, ktorý pozná príchuť medzinárodných konfrontácií. V neposlednom rade sú tu hráči, ktoré hrajú v zahraničí a hrajú dobre. Vlado Brodziansky, Timo Malovec, Šimon Krajčovič či Mário Ihring. To všetko sú hráči, ktorí sú na dobrej výkonnostnej vlne. Ak si veci z klubov prenesú aj do reprezentácie, bude to fajn,“ doplnil Rančík, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2018.

Vyťažiť z basketbalového ošiaľu

Pozoruhodné výsledky slovenských klubov v pohárovej Európe (Levice, Prievidza, Inter Bratislava, pozn.), zvýšenie úrovne domácej ligy, väčší mediálny a vysielací priestor, lepšia marketingová práca basketbalových činovníkov a v neposlednom rade historicky prvý postup seniorov do riadnej kvalifikácie o ME. To všetko sú dieliky skladačky, na ktorú pozitívne zareagovali diváci. Duel v Bratislave bude v piatok vypredaný.

„Vyzerá to tak, že sme aktuálne v basketbale vzbudili záujem aj u tej nešportovej alebo nebasketbalovej komunity. Je super, že v hľadisku bude vyše 10-tisíc divákov. Verím, že tí ľudia budú hnať našich dopredu. Ak sa tak stane, je pravdepodobné, že chalani podajú výkon za hranicou svojich možností,“ uzavrel Rado Rančík.

V relácii sa ďalej dozviete:

ako by motivoval hráčov na duel so Španielmi

ako vie vypredaná aréna zlepšiť výkon

ako sa Rado Rančík cíti v pozícii komentátora a čomu sa okrem toho venuje

kam sa dá ešte posunúť slovenský basketbal

ako sa pozerá na problémy športovcov po ukončení kariéry

či je v kontakte s niekým z Mariupoľa

ako vyzerali tréningy pod vojnovým veteránom v Chorvátsku

ako je spokojný so spoločenskou situáciou na Slovensku a či chce ísť do politiky

čo by mu v basketbale urobilo radosť

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify