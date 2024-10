Jamrichová vyhrala prvý set, ale finále turnaja J&T Banka Slovak Open 2024 vyhrala Pohánková (foto)

Čisto slovenské finále bratislavského turnaja J&T Banka Slovak Open 2024 dopadlo v prospech mladšej Mie Pohánkovej. Stále iba 15-ročná levická rodáčka v nedeľňajšom súboji o singlový titul zdolala o dva roky staršiu Renátu Jamrichovú za 126 minút 2:6, 6:4, 6:2.

Priebeh zápasu Finále dvojhry žien na podujatí ITF W75 v Národnom tenisovom centre bolo oslavou slovenského tenisu, keďže diváci v ňom videli dve mimoriadne talentované domáce hráčky, ktoré majú pred sebou svetlé športové vyhliadky. Jamrichová, ktorá má na svojom konte po dva juniorské grandslamové tituly v dvojhre aj štvorhre, v prvom sete až trikrát brejkla mladšiu krajanku a sama len raz prišla o podanie. V druhom sete však Pohánková „hrýzla“ omnoho viac a zásluhou brejku v jedenástej hre si dokonca vynútila tretí. V záverečnom dejstve trpezlivou hrou s množstvom víťazných úderov slávila úspech a keďže si sama udržala podanie a servis súperky prelomila dvakrát, teší sa z premiérového titulu medzi ženami.

Pohánková hrala iba tretí ženský turnaj

Mladučká Mia Pohánková v Bratislave absolvovala iba tretí ženský turnaj. Vlani v Bratislava prešla do štvrťfinále, ktoré si zahrala aj na nedávnom podujatí v Trnave.

Teraz v Bratislave vyradila tri nasadené hráčky vrátane turnajovej jednotky Francúzky Océane Dodinovej, ktorej v rebríčku WTA patrí 94. miesto. Levická rodáčka Pohánková sa z 962. pozície ženského hodnotenia posunie na začiatok šiestej stovky. Na ceste za titulom stratila len dva sety.

„V prvom rade sa chcem poďakovať môjmu tímu, rodičom a STZ. Bol to môj tretí ženský turnaj a ešte si asi naplno neuvedomujem, že sa mi ho podarilo vyhrať. Som za to veľmi rada. Gratulujem aj Renči za brutálne výkony na turnaji. Verím, že sa budeme stretávať stále viac, sme ešte stále veľmi mladé a dúfam, že proti sebe nastúpime zahráme aj mimo Slovenska, napríklad niekde v Austrálii,“ povedala Mia Pohánková ešte na kurte po tom, ako si prevzala trofej za titul. Stala sa najmladšou víťazkou tohto turnaja v celej jeho histórii.

Jamrichová nevedela, či vôbec nastúpi

Jamrichovej v aktuálnom rebríčku WTA patrí 468. priečka, no účasťou v bratislavskom finále sa posunie už do štvrtej svetovej stovky.

Na ceste do duelu o titul vyradila hneď dve nasadené hráčky a stratila pritom jediný set. V apríli už Jamrichová získala svoj prvý titul na okruhu ITF, keď na podujatí W15 triumfovala v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Neskôr na rovnakej úrovni uspela aj v španielskom Telde. Je tiež už aj súčasťou reprezentačného tímu žien SR v Pohári Billie Jean Kingovej.

„Dnes je to z mojej strany smutnejšie, ale celý týždeň sa snažím brať pozitívne. Ešte pár hodín pred prvý zápasom som nevedela, či vôbec nastúpim. Bolo by preto od mňa povýšenecké a pyšné, aby som si priala aj titul. Zároveň by som veľmi chcela blahoželať Mii, ktorá si to podľa mňa zaslúžila zo všetkých naviac. Som si vedomá, že fanúšikov to veľmi potešilo,“ uviedla v pozápasovom rozhovore priamo na kurte Jamrichová, ktorá niektoré reakcie publika považovala za neúctivé.