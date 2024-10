Putin bude podľa Harrisovej sedieť v Kyjeve, ak sa americkým prezidentom stane Trump

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová uviedla, že ruský vodca Vladimir Putin bude „sedieť v Kyjeve“, hlavnom meste Ukrajiny, ak sa americkým prezidentom v blížiacich sa voľbách stane republikánsky kandidát Donald Trump.

„Donald Trump povedal, že záležitosť Ukrajiny a Ruska vyrieši za deň. Prečítajte si to a pochopte, čo hovorí. Vzdal by sa,“ povedala Harrisová podľa spravodajského webu CNN počas pondelkovej akcie v Michigane.

„Požiadal Ukrajinu, aby sa vzdala boja proti agresorovi, ktorý narušuje jej suverenitu. Ak by bol prezidentom Donald Trump, Vladimir Putin by sedel v Kyjeve a pochopte, čo by to znamenalo pre Ameriku a naše postavenie vo svete,“ povedala Harrisová, ktorá je demokratickou kandidátkou v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách. Tie sa uskutočnia 5. novembra.

Trump minulý mesiac odmietol povedať, či chce, aby Ukrajina vyhrala vojnu. Zároveň opísal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako „obchodníka“, ktorý „nikdy nemal nechať vypuknúť vojnu“.