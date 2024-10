Miesto Ukrajiny je v NATO, vyhlásil šéf aliancie. Dátum vstupu zatiaľ nie je jasný

Podľa šéfa Severoatlantickej aliancie si Kyjev môže byť úplne istý, že 32 členských štátov NATO je jednotných v tom, že „kolektívne urobíme všetko, čo je potrebné, aby Ukrajina mohla zvíťaziť a aby (ruský prezident Vladimir Putin) nedosiahol svoje.” Mark Rutte to povedal vo štvrtok, keď ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj prišiel do Bruselu predstaviť svoj plán víťazstva.

Rutte zopakoval, že miesto Ukrajiny je v radoch NATO, ale nepovedal, kedy by do organizácie mohla vstúpiť. Podľa Zelenského je pritom pozvánka jeho krajiny do aliancie ústredným prvkom jeho „plánu víťazstva“ a poskytne jeho krajine maximálnu bezpečnostnú záruku na ochranu pred Ruskom.

„Ukrajina bude v budúcnosti členom NATO,“ povedal Rutte. „Presnou otázkou je, ‘kedy’. Na to teraz neviem odpovedať,“ povedal generálny tajomník aliancie. Dodal však, že Putin musí pochopiť, že podpora Ukrajiny bude dlhodobá. „A samozrejme chceme dosiahnuť, aby Zelenskyj a Ukrajina mohli začať rokovania s Ruskom zo silnej pozície,“ vyhlásil.