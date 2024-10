Navaľná bude kandidovať na prezidentku, ak sa raz po Putinovi vráti do Ruska

Julia Navaľná, vdova po ruskom opozičnom vodcovi Alexejovi Navaľnom, povedala, že ak sa vráti do Ruska, bude kandidovať na prezidentku. Ako však dodala v rozhovore pre BBC News Russian, je to nemožné, pokiaľ bude pri moci súčasný vodca Vladimir Putin.

„Mojím cieľom je priniesť do krajiny zmeny a spraviť ich možnými. Ak sa vrátim do Ruska, budem kandidovať na prezidentku,“ povedala Navaľná a dodala, že kým bude vládnuť Putin, musí tieto plány odložiť. Navaľná žije v zahraničí a teraz jej pri návrate do vlasti hrozí, že ju zatknú.

Navaľná v rozhovore tiež povedala, že sa nemohla zúčastniť na pohrebe svojho manžela v Rusku pre strach zo zatknutia. V Rusku ju v lete zaradili na zoznam teroristov a extrémistov.