Predstavujeme AC Miláno: Jeden z najlepších tímov histórie svetového futbalu, veľké mená tam nechýbajú ani v súčasnosti (video+foto)

Slovan Bratislava čaká piaty duel v Lige majstrov. To značí jediné – už začnú druhú polovicu cesty v hlavnej fáze milionárskej súťaže. Doposiaľ „belasí“ nezískali ani bod a po štyroch prehrách sa krčia na poslednom 36. mieste s negatívnym skóre 2:15.

Bez bodu sú zatiaľ aj futbalisti RB Lipska, Sturm Grazu, Young Boys Bern a Crvenej Zvezdy Belehrad. Slovenský majster však má najhoršie skóre spomedzi týchto tímov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Taliansky protivník z AC Miláno bodoval dvakrát – boli to výhry na ihrisku rekordného 15-násobného šampióna Ligy majstrov Realu Madrid 3:1 a domáci úspech s Club Bruggy.

V prvých dvoch stretnutiach súťaže však vyšli milánski futbalisti naprázdno, keď postupne prehrali s Liverpoolom a Leverkusenom. Klubu patrí postupová 20. priečka so skóre 7:6.

Už od 18.45 h vypukne ďalší súboj Slovana v milionárskej súťaži. Pôjde o tohtoročnú domácu derniéru s milionárskou súťažou, najbližšie sa pred „belasými“ fanúšikmi predstavia 21. januára proti nemeckému Stuttgartu.

História klubu

„Budeme tímom diablov. Naše farby budú červená ako oheň a čierna vyvolavajúca strach u súperoch!“ Tieto slová použil Herbert Kilpin, keď 16. decembra 1899 položil základy AC Milána. Už o rok a pol neskôr sa „Rossoneri“ stali prvýkrát majstrami Talianska, keď 5. mája 1901 zdolali Janov 3:0. Túto sezónu oslávia 125. výročie založenia klubu.

Ide o tím, ktorému patria strany v učebniciach svetového futbalu, a to až do takej miery, že AC Miláno bolo od decembra 2007 do februára 2014 držiteľom najväčšieho počtu medzinárodných titulov uznaných FIFA, píše klub na svojom webe. Tím viedli najväčší tréneri talianskeho futbalu – Gipo Viani, Nereo Rocco, ktorí vydláždili cestu Arrigovi Sacchimu, Fabiovi Capellovi či Carlovi Ancelottimu.

Prezidentom klubu bol aj viacnásobný taliansky premiér a politik Silvio Berlusconi. Dva roky po sebe zažili hráči, celý klub, ale aj celý futbalový svet niečo nevídané – hráči „Rossoneri“ obsadili prvé tri miesta v ankete Zlatá lopta v rokoch 1988 (Marco Van Basten, Ruud Gullit a Frank Rijkaard) a 1989 (Van Basten, Franco Baresi a Rijkaard), pýši sa klubový web.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pod Capellovým vedením bolo AC Miláno dominantným tímom v Taliansku a v piatich sezónach získalo štyri tituly. Úspech nebol len v domácej lige, ale aj v Európe. V rokoch 1993 až 1995 sa dostali do troch finále Ligy majstrov za sebou, pričom úspech v Aténach proti Barcelone v roku 1994 zvolili fanúšikovia tímu v referende pri príležitosti storočnice klubu za „zápas storočia“.

Mužstvo od mája 1991 do marca 1993 neprehralo 58 zápasov a Sebastiano Rossi v sezóne 1993/94 odohral 929 minút bez inkasovaného gólu.

Nasledovali roky bez trvalejších úspechov, považovali sa skôr za občasné. Až sezóna 2020/21 znamenala pre klub znovuzrodenie a mužstvo si v lige počínalo mimoriadne dobre. AC Miláno skončilo druhé so ziskom 79 bodov, prvýkrát po siedmich rokoch sa kvalifikovalo do Ligy majstrov. Ďalšiu sezónu už klub získal titul. Minulý ročník ukončili druhým miestom za mestským rivalom.

Taliansku ligu vyhrali 19-krát, pohár päťkrát, superpohár sedemkrát. Ligu majstrov ovládli rovnako sedemkrát, čo je rekord tímu z Apeninského polostrova.

Superpohár UEFA si na konto pripísali celkom päťkrát, raz triumfovali aj na MS klubov.

Posvätný stánok

V roku 1925 dal vtedajší prezident AC Miláno Piero Pirelli zelenú výstavbe nového štadióna určeného výlučne pre futbal. Pirelli bol veľkým fanúšikom anglického futbalu, a tak nebolo prekvapením, že chcel mať štadión postavený v anglickom štýle, určený výlučne na futbal a bez atletickej dráhy. Štadión bol postavený za rekordných 13 mesiacov, od augusta 1925 do septembra 1926, informuje webová stránka klubu.

Prvý oficiálny zápas na San Sire sa odohral 3. októbra 1926 proti janovskému tímu. Z výhry 2:1 sa radovali hostia. Štadión kúpilo mesto Miláno, ktoré v roku 1935 začalo s projektom rozšírenia štadióna pre 55-tisíc fanúšikov.

Keď bolo Taliansko vybrané za hostiteľskú krajinu majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1990, štadión prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Kapacita sa zvýšila na 85 700 sedadiel. V lete 2008 sa však znížila na 80 018 divákov pre normy požadované Európskou futbalovou úniou UEFA, priblížila klubová webstránka.

Posvätné ihrisko San Siro hostí aj významné podujatia, koncerty a predstavenia. Netreba zabudnúť, že na rovnakom štadióne hráva aj mestský rival Inter Miláno. Ihrisko medzi sebou zdieľajú od roku 1947. Svätostánok poznáme aj pod názvom Stadio Giuseppe Meazza.

Un temple du football… 🥰 San Siro, ton architecture si iconique, bonjour ! ☺️ pic.twitter.com/pJLE3wJz4i — Foot Multiple (@footmultiple) November 17, 2024

Totožná forma

Favoritmi sú nepochybne futbalisti talianskeho družstva. Z posledných desiatich zápasoch zvíťazili päťkrát, dvakrát sa rozišli so súpermi nerozhodne a trikrát pocítili trpkosť prehry. Jedna z nich bola v Lige majstrov, dve v domácej lige proti Fiorentine a Neapolu.

Slovenský šampión má z rovnakého počtu duelov úplne totožnú bilanciu. Všetky prehry však boli v milionárskej súťaži – postupne proti Manchestru City, Girony a Dinamu Záhreb.

Ruky si po remíze potriasli s futbalistami Trenčína a cez víkend i Košíc. Generálku na tento duel obaja nezvládli víťazne, keďže AC Miláno doma remizovalo s Juventusom bez gólov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kto si nezahrá?

Na oficiálnom klubovom webe má taliansky tím v A-tíme predstavených 26 hráčov. Z toho sú traja brankári, desiati obrancovia, siedmi stredopoliari a šiesti útočníci.

Kouč AC Milána Paulo Fonseca, ktorého menovali 13. júna 2024, a zároveň je prvý Portugalčan v horúcom kresle „Rossoneri“, nemôže počítať s tromi hráčmi. Ide o zranených Alessandra Florenziho a Ismaela Bennacera. K dispozícii nebude ani vykartovaný Álvaro Morata. Otázny je štart Luku Joviča, ktorý chýba už sedem duelov zo zdravotných dôvodov.

Za Slovan nenastúpia Sharani Zuberu a nevynímajúc Vladimíra Weissa mladšieho, ktorého duel s Manchestrom City bol posledný v kariére. Postupne sa do zápasovej súpisky vrátili zranení Juraj Kucka, Kevin Wimmer, Július Szöke, Róbert Mak i Jurij Medveděv.

„Belasí“ majú takmer kompletný káder, s ktorým už budú chcieť zabodovať v Lige majstrov.

Markantný rozdiel

Podľa analytického webu Transfermarkt je hodnota talianskeho celku vo výške 562 milióna eur. Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 28,78 milióna eur.

AC Miláno je tak 19,5-krát hodnotnejší klub. Ide o silného protivníka, od ktorého sa nič iné ako víťazstvo a tri body zo Slovenska ani nečakajú.