Laickí zamestnanci Vatikánu kritizujú vedenie, prieskum ukázal nespokojnosť a pocity krivdy

Prvý prieskum pracovných podmienok odhalil odtrhnutosť manažmentu od reality, pocit podceňovania aj skúsenosti s obťažovaním.
Vatican Pope Christmas
Pápež Lev XIV. predsedá vianočnej omši v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Vatikán, 25. decembra 2025. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia
 Zamestnanci Vatikánu vyjadrili výraznú nespokojnosť s vedením inštitúcií Svätej stolice v historicky prvom prieskume medzi pracovníkmi, ktorý tento týždeň zverejnilo Združenie laických zamestnancov Vatikánu.

Prieskum uskutočnilo združenie zastupujúce približne 300 laických pracovníkov. Zamestnanci Vatikánu nemajú právo zakladať odbory. Celkovo vo Vatikáne pracuje okolo 4 000 laických zamestnancov, prevažne mimo jeho múrov, vrátane kuchárov, záhradníkov či upratovačov.

Podceňovaní a demotivovaní

Do prieskumu, ktorý prebiehal od 15. decembra do 7. januára, sa zapojilo 250 respondentov. Podľa výsledkov až 73,9 percenta z nich uviedlo, že medzi zamestnancami a vedením existuje „odtrhnutosť“. Ešte vyšší podiel (75,9 percenta) sa cíti podceňovaný a demotivovaný.

Združenie vyjadrilo osobitné znepokojenie nad tým, že 56 percent opýtaných uviedlo, že zažilo zo strany nadriadených nespravodlivosť alebo obťažovanie. Predstaviteľ združenia pre AFP uviedol, že ide o prvý prieskum zameraný na pracovné podmienky vatikánskych zamestnancov.

Slušný bonus

Zosnulý pápež František mal so zamestnancami Vatikánu miestami napäté vzťahy. Niektorí pracovníci v rozhovoroch pre AFP vyjadrili nádej, že pod vedením pápeža Leva XIV., ktorý ho minulý rok nahradil, dôjde k zlepšeniu. Jedným z jeho prvých krokov malo byť obnovenie 500-eurového bonusu pre zamestnancov pri zvolení nového pontifika.

Respondenti v prieskume dostali aj otázku, aké návrhy by v prípade príležitosti predložili pápežovi. Väčšina z nich podľa združenia volala po „dôstojnosti, hlase a skutočnej ochrane zamestnancov prostredníctvom zastúpenia, transparentnosti, dialógu a rešpektu“.

