Tréner Vladimír Weiss st. V športovom SITE prezradil, čomu sa aktuálne venuje jeho syn (video)

Jednou z najprekvapujúcejších udalostí aktuálnej futbalovej sezóny na Slovensku je pomerne nečakané a náhle ukončenie aktívnej kariéry stredopoliara Vladimíra Weissa mladšieho. Stalo sa tak tesne po októbrovom zápase Ligy majstrov, v ktorom bratislavský Slovan hostil Manchester City.

Ako prvý o konci „mladého Vlada“ informoval chtiac-nechtiac manažér anglického veľkoklubu Pep Guardiola, pričom o pár hodín neskôr to potvrdil aj samotný hráč.

„On mi to povedal deň pred zápasom, že ‚oci, ja zajtra asi odohrám posledný zápas‘. Ja som nebol šokovaný, pretože je to môj syn a poznám ho najlepšie. Príčin, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, bolo viac. V úvodných kolách sa „vymačkal“, hral ešte výborne, rozhodoval zápasy, ale potom prišiel útlm. Nebol úplne zdravý a nehral tak, ako vie, alebo nehral ten futbal, ktorý má v hlave a v nohách. Proste mu to nešlo a rozhodol sa, že je čas skončiť. Na vlne veľkých a ťažkých emócií vystúpil pred mužstvom v deň zápasu proti City a v kabíne mal taký príhovor, že všetci sme sa až rozplakali. Ale rešpektoval som to, ja som to tak trochu od neho aj čakal. Bolo to nečakané, ale videl som na ňom, že je unavený v hlave aj na duši a už nedával tú kvalitu mužstvu, ktorú by chcel. Miesto toho radšej odovzdal priestor mladším, pretože bol veľmi unavený. Nebol vyhorený, ale bol veľmi unavený a cítil, že už nevládze,“ povedal tréner Vladimír Weiss exkluzívne v relácii V športovom SITE.

Naďalej súčasťou tímu

A čomu sa aktuálne Vladímír Weiss mladší venuje?

„Teraz je s nami, trénuje s nami, je v kabíne, pomáha nám tým, že je prítomný. Už nemá kontrakt, ale robí to na dobrovoľnej báze. Je tu pre mňa, je tu pre mužstvo a chce nám ešte pomôcť svojou prítomnosťou. Vie rozprávať so mnou, vie komunikovať s hráčmi, a keď vznikne nejaké nedorozumenie, je tým tlmočníkom medzi dobrom a zlom,“ doplnil 60-ročný kormidelník Slovana a otec jedného z najkreatívnejších stredopoliarov v ére samostatného Slovenska.

Trénerské predpoklady mu nechýbajú

Dočkáme sa teda skôr či neskôr trénerského tandemu „otec a syn Weissovci“.

„To asi ťažko. Ale malý Vlado má charizmu a myslím si, že z neho môže byť dobrý tréner. Disponuje totiž vlastnosťami, ktoré by mal tréner mať. Pokiaľ si urobí školu, doštuduje profi licenciu, zabuduje sa, neviem, či na Slovensku alebo niekde inde, má všetky predpoklady stať sa dobrým lídrom, dobrým trénerom. Samozrejme, možno sa bude uberať aj manažérskym smerom, pretože aj tejto oblasti sa venuje. Má tiež nejaké podnikateľské aktivity, takže uvidíme, kde sa napokon rozhodne uplatniť. Nedávno mi povedal: ‚Oci, chcem byť pri mužstve a pomáhať, ak ma chceš, tak tu budem. Neskôr sa rozhodnem, čomu sa budem venovať‘. Ovláda tri jazyky, mal v kariére dobrých trénerov, takže, opakujem, myslím si, že predpoklady na pozíciu trénera má,“ povedal na synovu adresu Weiss starší.

Weissovcov by už aj stačilo

Tréner „belasých“ len málokedy hovorí o svojom súkromí a mimopracovných aktivitách.

„Vstávam ráno o pol ôsmej, niekedy aj skôr, a idem na štadión. Prakticky celý deň trávim na štadióne. Buď máme tréning alebo vykonávam svoje povinnosti, či už sú to pracovné, alebo mediálne. Večer máme ešte stretnutie s Ivanom, vždy 2-3 krát do týždňa, pretože cez deň on na to čas nemá. A preberáme futbal, čiže môj deň vyzerá asi takto. Áno, keď je čas, tak si dám poriadny obed alebo večeru. Keď je voľný deň, tak stihnem niekedy cez víkend zobrať vnúčatá na obed, alebo na kávu, alebo sa trochu prejsť,“ vysvetlil Weiss, ktorý má dvoch vnukov a tri vnučky.

„Zatiaľ to u chalanov nevyzerá, že sa budú živiť futbalom. A baby? Jedna vnučka sa venuje gymnastike, druhá tancu a tretia je ešte príliš maličká. Na druhej strane si myslím, že tri generácia Weissovcov by asi už aj stačili,“ uzavrel s úsmevom tréner Weiss.

