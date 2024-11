Slovan Bratislava doma hostí ďalší veľkoklub. Tréner Weiss: Musíme hrať sebavedomo a odvážne (video+foto)

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa už teší na ďalšieho súpera zvučného mena v ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025. V sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave predstaví popredný taliansky klub AC Miláno. Tretie domáce vystúpeníe Slovana v LM je na programe v utorok 26. novembra o 18.45 h.

„Favorit je AC Miláno, to si nebudeme dávať ružové okuliare. Vynasnažíme sa však podať čo najlepší výkon, lebo už hráme v zostave, ktorá bude silnejšia ako proti Girone alebo Dinamu Záhreb. Vracajú sa nám hráči, skúsenosti sa nedajú zaplatiť. Z tohto pohľadu je to dôležité. Už hráme teraz trochu inak, bez Vlada ale s Marcellim alebo Makom. Naša hra sa trochu mení, do zostavy sa však vracajú kľúčoví hráči. Verím, že podáme dobrý výkon a dobre sa takticky pripravíme. Opäť sem príde tréner Fonseca, ktorý tu bol s Lille. Priniesol si so sebou svoju filozofiu, ofenzívny futbal s množstvom kolmých lôpt,“ uviedol tréner Vladimír Weiss na oficiálnej tlačovej konferencie pred spomenutým súbojom.

Priznal tiež, že v bratislavskom klube vedia, na čo musia byť pripravení. „Na zápas sa tešíme a dáme do neho všetko. Verím, že to bude krásny zážitok s pozitívnejšou emóciou ako po dvoch domácich vysokých prehrách,“ pokračoval skúsený kormidelník.

Ani AC Miláno nemôže vyhrať všetko

Podľa kouča Weissa sú Taliani sú majstri v taktike, čo sa týka defenzívy. „Nebude to ľahké a my sa musíme prispôsobiť ich kvalite v útoku. Musíme mať takú zostavu, ktorá sa nebude báť, ale ktorá bude aj nebezpečná. Nesmie strácať rýchlo loptu. Ale každý tím má aj slabiny a má ich aj AC. Oni vyhrajú nad Realom a potom nezdolajú napríklad Cagliari. Talianska liga podľa mňa šla za posledné roky nahor a patrí medzi Top 3 vo svete. Musíme hrať sebavedomo a odvážne,“ myslí si Weiss.

Doplnil tiež, že pre Slovan je česť hrať proti AC Miláno. „Pre nás je česť už len to, že vôbec hráme Ligu majstrov. Zo skupiny nemáme šancu postúpiť, to je realita. Hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. V úvode októbra som vravel, že hráme proti najlepšiemu tímu sveta Manchestru City, dnes to už neplatí, lebo nik by v živote nepovedal, že prehrajú päť zápasov po sebe. Vo futbale je však všetko možné. Verím, že aj v utorok je možný dobrý výsledok nášho mužstva, ktoré bude hrať obetavo a na hranici svojich schopností. Lebo v tejto súťaži je to nutné. Ak niekto vyhrá na pôde Realu Madrid, tak musí byť fantastický. My sa pokúsime dať do toho všetku taktiku, čo vieme. V prvom rade však musíme dobre brániť,“ dodal.

Návrat do Bratislavy po troch dekádach

Do Bratislavy zavíta AC Miláno po 32 rokov. V sezóne 1992/1993 tento klub triumfoval na Tehelnom poli 1:0 v druhom predkole premiérového ročníka Ligy majstrov a napokon dokráčal až do finále.

„Sedel som na tribúne a pozeral sa na kamarátov, ktorí v Slovane hrávali. Pamätám sa na ten zápas veľmi dobre. Boli tu hviezdy svetového futbalu, holandská generácia AC a ostatní hráči, čiže Baresi a spol. s trénerom Capellom. Pamätám sa na to, ako keby to bolo oddnes. Odvtedy uplynulo 32 rokov a dnes je to iné Miláno. Vtedy bolo v zostavách viac talianskych hráčov a pár vynikajúcich legionárov. Dnes je to trochu inak. Futbal sa vyvíja obrovským tempom. Keď sa prispôsobíme tomu trendu, tak možno budeme držať s AC krok. Proti Talianom sa Slovanu v zvyčajne darilo, vyradili sme AS Rím, Slovensko zdolalo taliansku reprezentáciu,“ poznamenal Weiss.

Kvalita kádra aj trénera Fonsecu

A aké AC Miláno očakáva v Bratislave v utorok?

„Čakám Miláno, ktoré bude hrať na víťazstvo a taká bude aj zostava. Príde v ofenzívnejšej zostave, aj keď mu bude chýbať Morata. Ak chce Miláno pomýšľať na postup, musí hrať na víťazstvo. Triumfovalo v Madride nad Realom aj v derby nad Interom, ale nemôže vyhrať všetko. Tréner Fonseca tiež potrebuje ešte čas. Je to výborný tréner a rozumný človek. Vie, čo chce hrať a má na to typy futbalistov, ktorí si musia zvyknúť na jeho trénerskú filozofiu. Kvalita je tam veľká a aj jeho kvalita je veľká,“ uzavrel tréner Slovana.

Vráti sa ešte Vladimír Weiss mladší?

Počas pondelkovej tlačovky sa kouč Weiss vyjadril aj na adresu svojho syna, ktorý v úvode októbra informoval o konci svojej hráčskej kariéry. Jeho otec naznačil, že šikovný krídelník sa možno ešte objaví na súťažných trávnikoch.

„Uvidíme, možno sa vráti. Ak bude chcieť ešte pomôcť mužstvu aj sám sebe. Bolo to rýchle, unáhlené rozhodnutie, na emócii. Uvidíme, ako sa rozhodne,“ uviedol.