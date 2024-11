Futbal (Liga majstrov): Slovan Bratislava viedol 1:0, ale na Dinamo Záhreb nestačil a stále má nula bodov (video+foto)

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali aj vo svojom štvrtom zápase v ligovej fáze Ligy majstrov 2024/2025, keď v utorok na domácom trávniku podľahli Dinamu Záhreb. „Belasí“ síce išli v 5. minúte do vedenia zásluhou Dávida Strelca, ale potom už skórovali iba hráči chorvátskeho majstra.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. tak stále čakajú na prvé body v „milionárskej súťaži“, pretože najprv prehrali v Glasgowe so Celticom (1:5), potom doma nestačili na favorizovaný Manchester City (0:4) a gól nestrelili ani na pôde španielskeho Girona FC (0:2).

Chorvátsky tím začal svoje účinkovanie v hlavnej fáze debaklom na pôde Bayernu Mníchov (2:9), ale potom dvakrát bodoval – bola to výhra na trávniku Red Bullu Salzburgu (2:0) a domáca remíza s Monakom (2:2). Dinamu pred utorňajšími duelmi v tabuľke patrila 22. priečka, „belasí“ boli poslední.

Pred zápasom Ligy majstrov tradične zaznela oficiálna hymna súťaže a minútou ticha si hráči aj fanúšikovia uctili obete povodní v Španielsku.

Už v úvodnej minúte sa po autovom vhadzované dostal k lopte Nino Marcelli, ale jeho pokus letel vysoko nad bránku hostí. Na druhej strane si loptu „ošahal“ aj brankár Dominik Takáč.

V 4. minúte zahrávali hráči Dinama rohový kop, z ktorého nič nevyťažili. Naopak, skóre sa menilo po akcii domácich, keď v rýchlom protiútoku Tigran Barseghjan našiel Marcelliho, jeho strelu zblokoval jeden z hráčov hostí a potom loptu do siete doklepol Dávid Strelec – 1:0.

V 10. minúte predviedol krásne sólo až do šestnástky „belasých“ Dario Špikić a strelou k bližšej žrdi vyrovnal – 1:1. V 13. minúte to skúšal Petar Sučić z podobnej pozície ako Špikić, svojho spoluhráča však nenapodobnil, pretože lopta po jeho strele letela vedľa.

V prvých pätnástich minútach sa hralo hore-dole a v 16. mali domáci futbalisti výhodu rohového kopu, väčšia šanca z toho nebola. V 19. minúte si hostia posúvali loptu v okolí pokutového územia a prišiel center Takuju Ogiwaru, ktorý odvrátil Marcelli.



Na druhej strany zahrozili aj „belasí“, avšak Barseghjan a Marcelli nepredviedli gólové zakončenie. V 26. minúte v pokutovom území spadol Barseghjan a do hry vstúpil VAR – rozhodca Anthony Taylor si išiel zákrok Ogiwaru pozrieť na video, ale na biely bod neukázal.

O dve minúty neskôr loptu po centri Sučića chytil s prehľadom Takáč do rukavíc. O pár desiatok minút už však po zakončení rovnakého hráča „lovil“ loptu zo siete – 1:2. V 33. minúte Kyriakos Savvidis natiahol Danijela Zagoraca a hosťujúci gólman po následnom rohu „vyboxoval“ loptu do bezpečia.

V 35. minúte po priamom kope Marka Tolića chýbalo Strelcovi presnejšie zakončenie, po rýchlom výpade hostí po centri Sučića zase razancia Sandrovi Kulenovićovi. V 41. minúte zakončoval Marko Pjaca mimo a potom na druhej strane si najprv domáci fanúšikovia pýtali pokutový kop za hranie rukou a následná Barseghjanovi strela bola zblokovaná na štvrtý rohový kop „belasých“. V nadstavenom čase prvého polčasu ešte nepresne pálil Josip Mišić.



Druhé dejstvo začali výkopom hostia. V 48. minúte si musel rozhodca Anthony Taylor vymeniť hodinky a o minútu neskôr po rohovom kope Danylo Ignatenko hlavičkoval loptu len do stredu brány. „Belasí“ mali v priebehu pár minút zahrávali tri rohové kopy, pri tom prvom takmer vyrovnali na 2:2.

Potvrdilo sa staré známe nedáš-dostaneš a po rýchlej akcii na rozdiel dvoch gólov pre chorvátskeho majstra zvýšil Kulenović, ktorý vyťažil z dobrej práce Pjacu – 1:3. V 61. minúte pri prieniku Pjacu zatiahol záchrannú brzdu Guram Kašia a videl žltú kartu. Následný priamy kop Martina Baturinu bol tečovaný na rohový kop, s ktorým si domáci futbalisti poradili.

Priamo kop sa kopal aj po faule Ogiwaru, ale Tolićov center odhlavičkoval Raul Torrente do bezpečia. V 71. minúte predviedol výborný zákrok brankár Takáč po strele Špikića a hosťujúci gólman zlikvidoval pokus Tolića. V 73. minúte sa však už skóre menilo, keď domáceho gólmana z hranice pokutové územia prekonal Kulenović, keď loptu po jeho strele zapadla k ľavej tyči – 1:4.

V 81. minúte to Tolić skúšal strelou z diaľku, lopta z jeho kopačky letela nad bránku hostí. V 83. minúte to za Takáčom dvakrát zvonilo, najprv po strele Sučića a potom aj po zakončení Ronaela Pierra-Gabriela. V nadstavenom čase ešte hosťujúceho gólmana preveril striedajúci Róbert Mak a v posledných sekundách zápasu ešte mohli pridať hostia piaty gól.

Hlas:

zdroj: Nova Sport 5

Vladimír Weiss (tréner Slovana): „Škoda, pretože dnes sme hrali v prvom polčase výborne. Potom sme však súperovi darovali dva góly a on si to potom uhral. Hráčom môžem vyčítať jedine indivuduálne chyby v rozohrávke, inak nič. To, na čo máme, tak to hráme. Súťažime v najlepšej klubovej súťaži v Európe a tu to je už o kvalite, ktorú mali naši súperi vyššiu. Máme svoje limity.“

David Strelec (útočník Slovana, autor gólu): „Snažili sme sa hrať odvážne, mali sme dobrý vstup, ale potom sme dostali dosť blbý gól na 1:1. Škoda neodpískanej penalty, zvyčajne keď sa arbiter ide pozerať na monitor, tak to odpíska. Súper nás dnes trestal z brejkov, my sme chceli hrať aktívne smerom dopredu, čo oni využívali. Celkovo to bol smolný duel. Myslím si, že sme nehrali tak zle, ako hovorí výsledok. Po prvom góle v Lige majstrom mám super pocit, škoda, že som nepridal ešte jeden.

Nino Marcelli (krídelník Slovana): „Podľa mňa sme odohrali najlepší zápas zo štyroch doterajších. Nechali sme tam všetko, ale rozhodla vyššia efektivita u súpera.“