Kucka pred duelom proti AC Miláno: Tešil som sa na ten zápas (video+foto)

V talianskej futbalovej Serie A strávil viac ako dekádu, dve sezóny absolvoval vo veľkoklube AC Miláno. Skúsený slovenský stredopoliar Juraj Kucka sa v závere augusta veľmi tešil, keď žreb prisúdil Slovanu Bratislava práve spomenutý milánsky klub v ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025. A teraz sa tohto duelu dočkal.

Veľká radosť

Video s jeho reakciou obletelo svet internetu.

„Hrať za AC bolo splnenie môjho detského sna, pre ktorý som odmalička pracoval. Dostal som sa do jedného z najlepších klubov na svete. Aj to mi veľa dalo do budúcnosti, znamenalo to pre mňa veľmi veľa,“ uviedol 37-ročný záložník deň pred utorkovým súbojom v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne. Doplnil tiež: „Tešil som sa na ten zápas.“

Liečba zo zranenia

Hrozilo však, že tento duel nestihne. Dôvodom boli zdravotné problémy. Už sa však cíti dobre a je pripravený nastúpiť, polčas už absolvoval počas minulého týždňa v ligovom zápase v Košiciach.

„Cítim sa dobre, som už vyše týždňa v tréningovom procese a odohral som polčas v lige. Na ten zápas sa teším, aj celé mužstvo. Verím, že to aj z našej strany to bude dobrý duel a podarí sa nám možno uchmatnúť nejaký bod,“ poznamenal Kucka.

Zo súčasného tímu Milánčanov už osobne nepozná veľa ľudí. „Je tam už len jeden hráč, s ktorým som hrával. Sú tam aj nejakí fyzioterapeuti či kustódi, ale ten kontakt už nie je na dennej báze,“ priznal.

Ľahké to nebude

A ako vníma súčasný tím AC? „Je ťažko ho hodnotiť ako tím. Zvíťazili v Madride nad Realom a tá kvalita tam teda je. Vieme, na čo si musíme dávať pozor. Ľahké to nebude, zase to bude boj. Verím, že až do posledných minút. Nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne,“ pokračoval.

Prezradil aj to, aké milánske družstvo očakáva v utorok. „Dúfam, že to bude Miláno, ktoré sa bude trápiť. Ukáže aj svoje slabšie stránky, ako sa napríklad trápilo aj s inými slabšími tímami,“ odpovedal s úsmevom na otázku talianskeho novinára.