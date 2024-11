Kitka má dodnes dres Maldiniho s číslom 3, vymenil mu ho pred 32 rokmi na San Sire

Už len štyri pokusy získať prvé body v hlavnej fáze Ligy majstrov budú mať futbalisti ŠK Slovan Bratislava a dvakrát to bude v domácom prostredí. Najbližšie už v utorok, keď na Tehelnom poli od 18.45 h privítajú taliansky klub slávneho mena AC Miláno.

„Rossoneri“ neprídu do Bratislavy zahrať si prestížny európsky pohár po prvý raz. V jeseni 1992 mal Slovan tú česť absolvovať dvojzápas 2. kola Európskeho pohára majstrov proti vtedy zrejme najlepšiemu tímu na svete na čele s holandským trojlístkom majstrov Európy 1988 – Ruud Gullit, Frank Rijkaard a Marco van Basten, hoci v Bratislave sa z nich predstavil len Van Basten.

Taliansko-holandská kvalita

Zo súčasného trénerského štábu Slovana bol vtedy priamy aktér dvojzápasu Boris Kitka, hoci do hry nezasiahol. Aj z lavičky však s údivom sledoval, čo za kvalita to vtedy prišla na Tehelné pole. Kitka s pobavením spomína, že ťažšieho súpera „belasí“ v zostave s Alexandrom Vencelom, Vladimírom Kinderom, Milošom Glonekom, Ladislavom Peckom aj Petrom Dubovským nemohli dostať.

„Pred domácim zápasom s AC Miláno sme pre časopis Slovan tipovali výsledok. Ja som povedal, že vyhráme 3:0. Bolo v tom, samozrejme, aj trochu recesie, ale chceli sme dať fanúšikom najavo, že sa dopredu nevzdávame a ideme do toho odhodlaní. Uvedomovali sme si však realitu a zostavu AC Miláno sme vedeli naspamäť. Tassotti, Baresi, Maldini, Costacurta, Lentini, Albertini, Donadoni, Van Basten, Papin, Rijkaard alebo Gullit. To boli najväčšie futbalové hviezdy tej doby. Spojenie talianskeho a holandského futbalu. A na lavičke tréner Fabio Capello,“ vymenoval aj po rokoch všetky veľké mená vtedy 22-ročný Kitka na webe skslovan.com.

Vylúčenie im neprekážalo

Na Tehelnom poli sa 21. októbra 1992 tiesnilo 34 467 divákov a tí videli iba jeden gól. Po hodine hry ho strelil Paolo Maldini, hoci AC Miláno hral od konca prvého polčasu bez vylúčeného Demetria Albertiniho.

„Dlho sme držali bezgólovú remízu, čo by bol vynikajúci výsledok aj do odvety. Práve som sa rozcvičoval a mal som zasiahnuť do hry, keď nám Paolo Maldini dal asi v 60. minúte zápasu gól. Dlho to bol jeden z mála jeho gólov, ktoré strelil. Škoda, lebo ešte v prvom polčase im rozhodca vylúčil Albertiniho a hrali sme presilovku. Mali však takú obrovskú kvalitu, že im to vôbec nevadilo. Boli majstri defenzívy, ťažko sa medzi nich prenikalo a kvalitatívny rozdiel bol viditeľný. Tá červená karta ich vôbec neovplyvnila,“ pokračoval Kitka.

Štvorka v odvete

K odvete na milánskom San Sire, kde Slovan vyfasoval štyri góly od Bobana, Rijkaada, Simoneho a Papina, Kitka poznamenal:

„V 30. minúte už bolo 2:0 pre AC Miláno a oni už len dohrávali zápas. Nemali sme tam žiadnu šancu uspieť. V druhom polčase sme dostali ďalšie dva góly a o všetkom bolo definitívne rozhodnuté. Musím však povedať, že aj keď som ani na minútu nezasiahol do hry, tak sa na ten dvojzápas nedá zabudnúť. Mal som to šťastie, že som si po odvetnom zápase v Miláne vymenil dres s Paolom Maldinim. Jeho dres s číslom 3 mám dodnes,“ dodal Kitka na klubovom webe úradujúceho slovenského majstra.