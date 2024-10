Poprad patrí k lepším miestam na pôsobenie na Slovensku, tvrdí nový obranca Thomas

Hokejový klub HK Poprad sa dohodol na zmluve do konca sezóny s kanadským obrancom Benom Thomasom. Pre 28-ročného rodáka z Calgary pôjde o piatu európsku destináciu.

Predtým pôsobil v najvyšších súťažiach vo Švédsku, Finsku aj Nemecku. Na konte má aj 5 zápasov v tíme NHL Tampa Bay Lightning zo sezóny 2020/2021.

Je zaujímavé, že v Tampe Bay pôsobil v čase, keď bol jeho spoluhráčom v obrane Callan Foote, ktorý teraz hráva za Liptovský Mikuláš. Je teda pravdepodobné, že v slovenskej extralige nastúpia proti sebe.

Pokúsi sa vydať zo seba to najlepšie

„Rozhodol som sa podpísať v Poprade, pretože som to vyhodnotil pre mňa ako dobrú príležitosť prísť pomôcť tímu a byť rozdielovým hráčom. Overil som si, že Poprad patrí k tým lepším miestam na pôsobenie na Slovensku. Pokúsim sa vydať zo seba to najlepšie, aby sme spolu s tímom dokázali vyhrať čo najviac duelov a postúpiť do play-off,“ povedal Ben Thomas po podpise zmluvy s Popradom.

Poprad v doterajšom priebehu súťaže inkasoval v 15 zápasoch 48 gólov, čo je spolu s Nitrou najviac spomedzi tímov, ktoré ašpirujú na prvú šestku s priamym postupom do play-off. Rozdielového obrancu hľadali pod Tatrami prakticky od začiatku sezóny.

Poprad je siedmy

Poprad je v tabuľke siedmy o bod za šiestym Slovanom a 15 bodov za lídrom zo Spišskej Novej Vsi. Thomas prichádza do Popradu z nemeckého Iserlohnu, kde v minulej sezóne v 45 zápasoch nazbieral 13 bodov (2+11).

„Už dlhšie sme avizovali, že sa na trhu s hráčmi obzeráme po obrancovi, ktorý by nám mal priniesť kvalitu do mužstva. Myslím si, že sme to v Benovi našli a že sa na neho budeme môcť spoľahnúť v ťažkých situáciách na ľade. Boli sme v spojení dlhšie a som rád, že sme dospeli k dohode,“zhodnotil novú akvizíciu športový riaditeľ klubu Július Koval.