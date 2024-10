Slovan na Spiši herne nepresvedčil, podľa trénera Weissa však dosiahol povinné víťazstvo

Futbalový Slovnaft Cup je príležitosť pre menšie kluby vytiahnuť sa proti tým veľkým. A hoci FK Spišská Nová Ves v sobotu doma v šestnásťfinále nestačil na ŠK Slovan Bratislava (0:2), dramatická zápletka pri vyše dvojtisícovej návšteve na štadióne za Hornádom trvala takmer do konca zápasu.

Slovan nastúpil s viacerými náhradníkmi, ale aj uzdraveným Jurajom Kuckom v základnej zostave. Po rýchlom góle zo šiestej minúty prekvapujúco herne nedominoval a na zabezpečovací gól musel čakať do 88. minúty. Padol tak, ako to v podobných zápasoch favorita s outsiderom býva.

Každé víťazstvo sa počíta

Strelu obrancu Matúša Vojtka si jeden z brániacich hráčov Spišiakov zrazil do vlastnej bránky. Úradujúci majster a účastník Ligy majstrov na Spiši herne nepresvedčil, ale každé víťazstvo sa počíta. Najmä keď je pre Slovan len druhé z posledných piatich zápasov. Jeho najbližším súperom v domácej pohárovej súťaži bude AS Trenčín.

„Je to povinné víťazstvo. Domáci sa snažili, ukázali obrovskú bojovnosť. Na našej strane nebolo toľko kvality, koľko by som chcel. Po dlhej ceste sme si prišli po postup a ten sme dosiahli. Z tohto pohľadu som spokojný, ale musíme hrať trochu lepšie,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. pre JOJ Šport.

Príležitosť na vyrovnanie

Spišiaci mali po hodine hry skvelú príležitosť na vyrovnanie. Po centri z pravej strany sa do hlavičkového zakončenia dostal Kamil Zekucia, ale brankár Martin Trnovský loptu vyškriabal spod brvna.

Domáci sa gólu nedočkali už v treťom domácom zápase po sebe, avšak tie predchádzajúce dva odohrali v treťoligovej súťaži proti Námestovu (0:1) a Snine (0:0). Napriek tomu im vo východniarskej verzii treťoligovej tabuľky patrí solídna tretia priečka, kým Slovan je aktuálne druhý v Niké lige.

„Trochu nás mrzí situácia pri prvom inkasovanom góle. Musím si to ešte pozrieť, ale mohli sme mu predísť. Do poslednej chvíle sme hrali o priaznivý výsledok. Bol to maximálne obetavý výkon z našej strany, chlapci tam nechali srdce. Pri troche šťastia sme mohli byť odmenení, čo by bolo pekné,“ zhodnotil tréner FK Spišská Nová Ves Pavol Mlynár.