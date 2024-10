Spišiaci si po vyše troch rokoch zahrajú doma proti Žiline, pamätníci spomínali na postup do extraligy

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa v 13. kole extraligy predstavili na ľade v Trenčíne a po obrate v tretej tretine zvíťazili 4:2.

Znamená to, že na čele tabuľky si zachovali štvorbodový náskok pred Košicami, ktoré zvíťazili v Banskej Bystrici 4:1. Už v piatok 25. októbra Spišiaci na domácom ľade privítajú hokejistov Žiliny, proti ktorým nastúpia po tri a pol roku.

Presne toľko uplynulo od pamätného finále druhej najvyššej sútaže SHL, v ktorom si Spišská Nová Ves poradila so Žilinou 4:1 na zápasy a odvtedy je mimoriadnym osviežením extraligy.

Po prvom roku s konečnou v predkole play-off získali hokejisti zo Spiša najprv bronzovú a potom aj striebornú medailu.

Postup sa nerodil ľahko

V aktuálnom kádri Spišiakov sa nachádzajú traja pamätníci postupu do extraligy po 11 rokoch. Sú nimi obranca Dávid Romaňák a útočníci Róbert Džugan a Lukáš Vartovník.

“V sezóne 2020/2021 bol hlavný cieľ postup do extraligy. Ročník však nebol jednoduchý. Pamätám si, ako sme v decembri mali pohovory, pretože klub nebol spokojný s hrou ani výsledkami. Nakoniec si ale všetko sadlo tak, ako malo a posledné týždne pred play-off i počas jeho trvania sme vytvorili jeden skvelý tím, ktorý bol úplný outsider finálovej série. My sme to však dokázali. Veľmi rád spomínam na tú sezónu, keďže súčasťou mužstva boli lídri ako Lukáš Hvila, Štefan Fabián, Daniel Hančák či Rišo Rapáč,“ vyslovil sa dlhoročný obranca „rysov“ Dávid Romaňák na klubovom webe hksnv.sk.

Nájazdový hrdina Džugan

Hrdinom návratu Spišiakov do spoločnosti najlepších bol útočník Róbert Džugan. Premenil rozhodujúci samostatný nájazd v Žiline a rozpútal nekonečné oslavy.

„Sú to krásne a nezabudnuteľné spomienky. Kolektív bol úžasný, bojovali sme a spoločne to dokázali. Po mojom nájazde nastal obrovský výbuch emócií. Gól do žilinskej bránky bol len čerešnička na torte po celosezónnej drine. Je to už minulosť, a treba sa pozerať smerom dopredu. V súčasnosti budujeme niečo oveľa väčšie,“ skonštatoval Džugan.

Prvý zápas vyhrali Spišiaci

Po piatich rokoch sa postup do extraligy podaril aj Žilinčanom, a tak sa „starí známi“ opäť stretávajú na najvyššej scéne. Prvý zápas sezóny na ľade nováčika vyhrala Spišská Nová Ves 4:2, ale musela otáčať z 0:2.

„Dovolím si tvrdiť, že toto stretnutie u súpera bolo jedno z najťažších. Žilinčania majú dobrú súpisku a rýchle mužstvo. Keď som sa pozrel do tabuľky, zostal som prekvapený, že sú až na ôsmej priečke. Aj keď sú nižšie, určite to bude náročný boj. Samozrejme, verím, že s víťaznou koncovkou pre nás,“ doplnil Romaňák.

„Myslím si, že Žilina má veľmi dobre poskladané mužstvo a jej hráči patria medzi nepríjemných súperov. Veľmi radi by sme hrali pravidelne pred vypredanou arénou. Je veľká škoda, že sa nám to nedarí. Vedenie sa snaží tvoriť rôzne cenové ponuky či zľavy, máme najlacnejšie vstupné v súťaži. Nakoľko finále so Žilinou bolo bez divákov, dúfam, že teraz si už extraligový duel nikto nenechá ujsť,“ zaželal si Džugan.