Derby v Poprade zvrátili Spišiaci za 36 sekúnd, Trenčín vyplienil Bratislavu (video)

Pätnáste extraligové kolo by sa dalo nazvať aj vzbura tých slabších. Z posledných štyroch tímov tabuľky vyhrali tri. Všetky ani nemohli, lebo posledné Nové Zámky hrali na ľade desiateho Liptovského Mikuláša a prehrali 0:5.

Nováčik zo Žiliny raboval v Košiciach (3:2) a dosiahol vôbec prvé víťazstvo na ľade súpera od návratu do extraligy. Azda najväčšie prekvapenie sa však zrodilo v Bratislave, kde domáci Slovan pred takmer 5-tisícovou návštevou prehral s predposlednou Duklou Trenčín 1:2.

Slovan prehral tretíkrát v sérii

Slovan má minimálne semifinálové ambície, ale posledné tri jeho výsledky o tom nesvedčia. Najprv prehra v Nových Zámkoch (0:2), potom šesťgólový výbuch v poslednej tretine v Banskej Bystrici (4:6) a aktuálne domáci nepresvedčivý výkon a prehra s Trenčínom 1:2.

Hostia prvýkrát vedení fínskym koučom Tommim Hämäläinenon vybavili domácich dvoma gólmi za sedem minút už v prvej tretine a potom bránili víťazstvo.

A keďže najstarší extraligový brankár, 38-ročný Michal Valent, inkasoval iba raz z 36 striel, ktoré na neho smerovali, Trenčín sa opäť raz odrazil od dna po výprasku 1:7 v Košiciach.

„Hrali sme proti silnému súperovi s množstvom šancí. Boli sme odhodlaní a bojovali sme celých šesťdesiat minút. Využili sme šance, bola to krádež a sme veľmi šťastní,“ uviedol nový trenčiansky tréner Hämäläinen, ktorý pred zápasom stihol s tímom len jeden polhodinový tréning.

„Nový tréner nám opakoval, aby sme sa bavili hokejom, doteraz to tak asi nebolo. Na Slovan sa nechodí len tak vyhrávať. Sú tam ešte chyby, ale v ďalšom zápase to napravíme,“ povedal strelec víťazného gólu Trenčína Denis Hudec denníku Šport.

Rýchly obrat v Poprade

Spišské derby pritiahlo tradične náležitú pozornosť a na popradský zimný štadión prišlo v nedeľu popoludní takmer 4-tisíc divákov. Popradčania viedli nad Spišiakmi od 12. min 1:0 a tento stav vydržal až do 52. min.

Potom však prišiel knokaut hostí, ktorí v rozpätí 36 sekúnd strelili dva góly. Ten druhý a zároveň víťazný dosiahol obranca Adam Žiak.

V samom závere hostia trafili ešte do prázdnej bránky Popradu a ich fanúšikovia rozpútali oslavy po 13. víťaznom zápase v sezóne a upevnení prvého miesta v tabuľke.

„Vedeli sme, že máme dobré tretie tretiny a povedali sme si, že musíme hrať v tempe do konca. Podarilo sa nám to otočiť, ale zápasy s Popradom sú ako tie v play off. Hrajú sa vo skvelej atmosfére a rozhodujú detaily. Bolo to vyrovnané a ťažké, ale my sme vďační za také zápasy. Aj pre diváka je to zaujímavejšie na pozeranie, keď je výsledok tesný,“ uviedol Žiak.

Nitra potrebovala predĺženie

V záverečných dvoch zápasoch 15. kola sa zrodilo víťazstvo Nitry vo Zvolene 4:3 po predĺžení a domáci triumf Banskej Bystrice nad Michalovcami 2:1.

Nitra prehrávala vo Zvolene už 0:2, ale vyšla jej koncovka. V 52. min Tomáš Pobežal vyrovnal na 3:3 a v dvadsiatej sekunde predĺženia Sahir Gill rozhodol o dvoch bodoch pre úradujúceho majstra.

„Do tretej tretiny sme išli s maximálnou snahou to otočiť. Podarilo sa nám vyrovnať a škoda, že sme nedali dva góly už v riadnom hracom čase. Nakoniec sme rozhodli v predĺžení, ale chýbala mi tam väčšia snaha, chuť dominovať a zvládnuť to za tri body,“ komentoval tréner Andrej Kmeč na nitrianskom klubovom webe.