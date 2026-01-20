Ruud je pripravený kedykoľvek opustiť Australian Open. Chce byť pri narodení prvého potomka

Nórsky tenista Casper Ruud je pripravený v prípade potreby okamžite opustiť dejisko úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open v Melbourne a vrátiť sa domov k svojej tehotnej manželke.
Čo to cítiť vo vzduchu? Toto je najhoršia vec na New Yorku, tvrdí Ruud o zápachu marihuany
Dvadsaťsedemročná nasadená dvanástka v singlovom „pavúku“ mužov v prvom kole zdolala Taliana Mattiu Bellucciho a v druhom súboji ju čaká Španiel Jaume Muňar.
Trinástka svetového rebríčka Ruud však priznal, že v Melbourne Parku jeho myseľ nie je úplne sústredená iba na tenis. Jeho manželka Maria totiž očakáva ich prvého potomka kedykoľvek v blízkej budúcnosti. A Nór je pripravený všetko odložiť, aby bol pri pôrode.
Šramková nezopakovala svoje grandslamové maximum vo dvojhre, na Australian Open skončila už v 1. kole
„Musím poďakovať Marii, že mi vôbec dovolila vycestovať do Austrálie. Viem, že je doma a odpočíva, pripravuje sa,“ prezradil Ruud, ktorý sa v minulosti dvakrát dostal do finále londýnskeho Wimbledonu a raz hral o titul aj na US Open.
„Okrem zápasov mám telefón neustále zapnutý aj so zvonením, aby som bol pripravený kedykoľvek prijať správu. Ak pôjde Maria rodiť, pravdepodobne tu už v ďalší deň nebudem. Taký je život. Existuje aj viac ako tenis, ale ja tu budem, pokiaľ to bude možné a pokiaľ mi to Maria dovolí,“ dodal tenista.