Podpredseda parlamentu Gašpar pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z Únie a NATO, Pellegrini reagoval okamžite

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. Vyjadril sa tak pre STVR. Ako uviedol, strana Smer nateraz nemá vystúpenie z EÚ ani NATO ako prioritu.

„Ale obdive tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.

Okamžitá reakcia Pellegriniho

V reakcii na vyhlásenie podpredsedu parlamentu okamžite reagoval aj prezident Peter Pellegrini. Na jeho sociálnej sieti zverejnil časť z memoranda o zahraničnej politike, ktoré podpísali traja najvyšší ústavní činitelia. Pellegrini zverejnil práve čas memoranda, v ktorej sa deklaruje, že budú spoločne podporovať nespochybniteľné členstvo Slovenska v EÚ a v NATO.

Strana Hlas-SD v súvislosti s týmito vyjadreniami uviedla, že presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, v ktorej musia byť slovenské záujmy na prvom mieste. „Odmietame však akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z EÚ alebo NATO,“ zdôraznila strana Hlas-SD.

Zbabraný konsolidačný balíček

Kresťanskí demokrati zareagovali, že Gašparov výrok o možnom vystúpení z EÚ a NATO považujú za dôkaz rozpadu vládnej koalície, keďže jeho vyjadrenie je v priamom rozpore s Programovým vyhlásením vlády a aj s postojom prezidenta SR.

„Je to manéver strany Smer – SD na zakrytie zbabraného konsolidačného balíčka, ktorý mnohé rodiny dovedie do existenčných problémov. EÚ a NATO považujeme za záruku ochrany bezpečnosti a ekonomických istôt pre našich občanov, našej štátnosti a nedotknuteľnosti našich hraníc,“ zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie.

Potvrdilo sa to, pre čím varovali

Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku sa potvrdilo to, pred čím hnutie varovalo. „Robert Fico si pripravuje pôdu pre vyvedenie Slovenska z Európy. Ostro odmietame vyjadrenie Tibora Gašpara, ktorý pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. V plnej nahote sa potvrdilo, že Ficova vláda je hrozbou pre Slovensko,“ vyhlásil Šimečka.

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS) upozornil, že súčasná vláda je pre odkláňanie pozornosti od svojich zlyhaní schopná ohroziť základné piliere stability, bezpečia a prosperity Slovenska.

„Celé generácie ľudí na Slovensku zápasili za jasné európske ukotvenie Slovenska a nedopustíme, aby rozpadajúci sa Ficov zlepenec takto ohrozil budúcnosť našej vlasti,“ dodal Korčok.

Vyjadrenia vyvolávajú obavy

Výroky Gašpara ostro odsúdilo aj hnutie Slovensko. Jeho výroky hnutie považuje za nebezpečné a nezodpovedné. „Je to len ďalší dôkaz toho, že vláda Roberta Fica chce zo Slovenska urobiť druhé Bielorusko,“ vyhlásilo hnutie a zdôraznilo, že SR je stabilnou a neoddeliteľnou súčasťou EÚ a NATO.

Vyjadrenia o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO podľa hnutia vyvolávajú obavy o budúcnosť rodín a detí. Hnutie Slovensko vyzvalo strany vládnej koalície, aby sa jasne vyjadrili k nebezpečným výrokom, ktoré narúšajú dôveru zahraničných partnerov. Podľa poslanca Gábora Grendela (hnutie Slovensko) si Gašpar neuvedomuje váhu takýchto vyjadrení pred medzinárodným spoločenstvom.

„Alebo vie, čo hovorí, no nemá to z vlastnej hlavy, ale z hlavy svojho straníckeho šéfa a obom je jedno, aké to má dôsledky. Jedna možnosť horšia, ako druhá,“ dodal Grendel.