Zelenskyj povedal, že čakal jedného slovenského lídra, ale stretol sa s iným

Čakal som jedného slovenského lídra, ale stretol som sa s iným, napísal v piatok v sociálnych médiách ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po kyjevskej schôdzke s lídrom slovenskej opozície, predsedom Progresívneho Slovenska, Michalom Šimečkom.

Zelenskyj na piatok do Kyjeva na rokovania pozval slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ho kritizoval pre zastavenie tranzitu ruského plynu cez ukrajinské územie. Ako však ukrajinský prezident dodal, mal „dobré stretnutie“ so Šimečkom. „Je pre nás veľmi dôležité počuť signály od (slovenského) národa, že aj vy podporíte Ukrajincov na našej ceste do EÚ a NATO, pretože to je pre nás kľúčové,“ konštatoval Zelenskyj.

Šimečka ocenil boj ukrajinskej armády proti ruským silám, ktoré na Ukrajinu vtrhli vo februári 2022, a vyjadril podporu integrácii Kyjeva do Európskej únie. „Toto je absolútne kľúčové pre naše dva národy,“ povedal Zelenskému a poukázal na nutnosť transparentných bezpečnostných a ekonomických väzieb.