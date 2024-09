Po treťom kole je na čele Poprad s plným počtom bodov, posledný je Trenčín s nulou. Je to hanba, vraví posila Dukly Záborský (video+foto)

Tri kolá slovenskej hokejovej extraligy ukázali už pomerne veľké rozdiely medzi jednotlivými účastníkmi. Najviac vypuklé sú medzi Popradom a Trenčínom.

V tabuľke prvý Poprad v troch zápasoch nestratil ani jeden bod a nastrieľal až 17 gólov, kým posledný Trenčín nezabodoval ani raz a dosiahol len tri góly. Pod Tatrami panuje spokojnosť a pod Hradom Matúša Čáka zasa rozčarovanie.

Rozhodli presilovky

Poprad si naposledy doma poradil s Nitrou 6:4 a Trenčín utrpel domáci debakel s Košicami 0:7. V súboji víťaza základnej časti s nečakaným šampiónom play off z minulej sezóny Poprad udával tón od začiatku, ale chybami v obrane povolil Nitre dvakrát návrat do zápasu. Hostia vyrovnali z 1:3 na 3:3, ale Poprad vďaka dvom presilovkovým gólom odskočil na 5:3.

Prišiel však exportný gól Samuela Bučeka a Nitra znížila na 4:5. V závere tretej tretiny mali hostia v presilovke šancu na vyrovnanie. Nepremenili ju a vzápätí dostali gól do prázdnej bránky, ktorého autorom bol Aurel Nauš.

„Bol to výborný zápas s dobrým korčuľovaním, energiou aj dohrávaním súbojov. Pomohli sme si v presilovkách, ale svoj náskok sme museli v tretej tretine tvrdo brániť. Sme radi, že sme nakoniec uspeli proti takému silnému súperovi, akým je Nitra,“ zhodnotil asistent trénera Popradu Ján Šimko.

Hosťujúci kouč Andrej Kmeč videl ako rozdielový faktor v zápase presilovky. Kým domáci využili štyri zo siedmich, hostia len jednu z troch. „Zápas rozhodla disciplína, nezvládli sme oslabenia. Vždy, keď sme sa dotiahli, súper nám zasa odskočil na dva góly,“ uviedol Kmeč.

Obrovská kritika od fanúšikov

Trenčín pokračuje vo veľmi nevydarenom začiatku sezóny. Po prehrách doma s Nitrou (2:7) a na Spiši (1:4) utrpela Dukla doma s Košicami zdrvujúci debakel 0:7, keď už v 32. min po druhom góle Šimona Petráša v zápase bolo 6:0 pre hostí.

Košický brankár Dominik Riečický si pripísal shutout za 27 zákrokov. Trenčania strelili v úvodných troch zápasoch sezóny dovedna len tri góly. „Nebudeme si klamať. Je to hanba a veľmi zlý začiatok sezóny. Nikto si to takto nepredstavoval, ale sme v tom sami a musíme sa z toho vyhrabať,“ povedal kapitán Trenčína Tomáš Záborský.

Jeden z fanúšikov Dukly nechal voľný priechod emóciám a vedeniu svojho obľúbeného klubu adresoval okrem iných aj tieto slová: „Dokedy sa budeme musieť bezmocne pozerať na to, že súperi, ktorí mali kedysi pred zápasmi s Duklou rešpekt, dnes v suchom tričku a s prstom v nose nepochybujú ani päť minút o tom, že na to, aby nás porazili, im bude stačiť aj (pod)priemerný výkon? To s týmto kádrom ste akože ohlasovali tú prelomovú, lepšiu sezónu? Tak to by ste najskôr nesmeli z brankárskeho postu urobiť sanatórium pre dôchodcov, z obrany odkladisko pre prvoligistov a do útoku netrafiť ani jeden jediný import. Veď v porovnaní s týmito, vlaňajší legionári spätne pôsobia ako adepti na NHL. Prečo ste sa nečinne prizerali, keď bolo od prvého prípraváku jasné, že ten tím je slabučký a potrebuje sa okamžite posilniť? Prečo ste sa v príprave nestretli s jediným extraligovým adeptom na prvú šestku a radšej ste dohadovali nezmyselné zápasy so Skalicou a Dubnicou? Prečo ste neurobili absolútne nič a nechali ste Duklu vstúpiť do ligy ako fackovacieho panáka?“

Ďalšie zápasy

V 3. kole extraligy sa zrodilo aj prvé víťazstvo Zvolena v sezóne. Doma si poradil s Liptovským Mikulášom 7:2. Druhé víťazstvo po sebe vybojovali hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí zvíťazili u nováčika v Žiline 4:2 a so siedmimi bodmi sa posunuli na druhé miesto.

Slovan Bratislava pred domácimi fanúšikmi predviedol proti Banskej Bystrici otočku z 1:3 na 4:3 aj vďaka skvelému Denisovi Godlovi, ktorý naskočil do zápasu od druhej tretiny za Andreja Šutova a už nedostal ani jeden gól.

„Keď som šiel do bránky, prehrávali sme o dva góly, ale nebol to ešte stratený zápas. Šiel som tam s tým, aby som spravil malý impulz a mužstvu to pomohlo,“ skonštatoval Godla.

Strelec víťazného gólu Slovana Samuel Takáč dodal: „Verili sme stále, že to môžeme otočiť po pokazenej prvej tretine. Naháňať dvojgólové manko nie je nikdy jednoduché, ale zostali sme pozitívni, verili si a výsledok sme otočili. Vnútorná sila v tíme je.“