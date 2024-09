Začína sa Tipos extraliga: Trénerské rošády, obmena legionárov a vyrovnaná konkurencia. Kto je favoritom tohto ročníka? (video+foto)

Hokejoví nadšenci sú vo vytržení – ich obľúbený čas v roku opäť prichádza. Už v piatok 20. septembra štartuje nová sezóna slovenskej extraligy. V úvodnom kole si zahrajú všetky tímy, za šláger kola sa dá vypichnúť východniarske derby medzi Michalovcami a Košicami.

Z každého rožka troška

Ročník 2024/25 odštartuje ako vždy s 12 tímami. Zmena sa udiala iba minimálna – vypadávajúce Humenné nahradil ambiciózny nováčik zo Žiliny. Ostatní účastníci sa už dajú považovať za stabilných.

Západné Slovensko reprezentujú štyri družstvá – majstrovská Nitra, bratislavský Slovan, trenčianska Dukla a Nové Zámky. Rovnaký počet zástupcov má aj stredná časť našej krajiny – Žilina, Banská Bystrica, Zvolen a Liptovský Mikuláš. A zhodne sú aj štyri kluby na východe – Poprad, Spišská Nová Ves, Košice a Michalovce.

Takéto vyrovnané zastúpenie v rámci každej časti Slovenska v najvyššej súťaži už nebolo niekoľko rokov.

Cez prestávku nezaháľali a posilňovali

Kluby oznamovali mnohé posily, aj preto sa dá aj táto sezóna považovať za vyrovnanú. K výslniu by sa rád vrátil klub z hlavného mesta, ale i jeho rival z metropoly východu – Košíc. Medzi favoritov môžeme považovať aj Michalovce, Zvolen, Poprad či majstra z Nitry.

Za čierneho koňa by sa dal považovať Trenčín, ktorému prišli zaujímavé posily. Taktiež aj Banská Bystrica so skúseným mužom na lavičke Vladimírom Országhom.

Súpisky jednotlivých tímov kluby avizovali počas leta. Najmä zahraničných hráčov nahradili iní legionári, nie všetci s práve najčistšou minulosťou.

Jednotlivé kádre si môžete pozrieť po kliknutí na dané kluby – HC Slovan Bratislava, HK Nitra, HK Dukla Trenčín, HC Nové Zámky, HKM Zvolen, MHK 32 Liptovský Mikuláš, HK Poprad, HC Košice a HK Dukla Michalovce.

Tímy ako Banská Bystrica, Žilina a Spišská Nová Ves mali na svojich weboch neúplne alebo dokonca žiadne aktuálne súpisky na nadchádzajúcu sezónu, preto sme žiaden link na nich nepridali.

Zmeny v Slovane

Ostatné dni priniesli ruch v hokejovom Slovane. Najskôr riešili problém so štadiónom, potom na tlačovej konferencii predstavili nové mená na určitých postoch.

Za generálneho manažéra vymenovali Lukáša Havlíčka. Za toho výkonného zase exkouča Michaloviec a súčasného lodivoda slovenskej reprezentácie do 17 rokov Petra Kúdelku.

Jedným z cieľov je pozdvihnúť značku Slovan opäť do popredia slovenského hokeja a bojovať o titul.

Trénerská výmena

Prekvapenie minulého ročníka z Nitry, ktorá z ôsmeho miesta po základnej časti a úspešnej kvalifikácii o play off dokráčala až k titulu, bude pod taktovkou iného hlavného trénera.

Úspechmi ovešaný Antonín Stavjaňa sa presunul k pražskej Sparte a nahradil ho Andrej Kmeč, ktorý pôsobil s Petrom Oremusom v úspešnej zvolenskej anabáze. Neskôr sa obaja presunuli do hlavného mesta, no na aktuálnu sezónu ostal iba Oremus.

Kmečovi údajne chýbal domov, preto sa vrátil do svojho rodiska a vyskúša si trénovanie súčasných extraligových majstrov.

Návrat úspešného kouča

Klub z Banskej Bystrice naposledy ovládol slovenskú najvyššiu súťaž ešte v sezóne 2018/19. Odvtedy sa o to pokúša márne, ani raz sa neocitol vo finále play off.

To by tentoraz chcelo tamojšie vedenie zmeniť. Ohlásilo preto návrat trénera Vladimíra Országha, ktorý s nimi získal dva majstrovské tituly a jedno striebro.

Légia zo stredného Slovenska by opäť chcela pod taktovkou skúseného hokejového taktika konkurovať tým najlepším. Kormidlo vedie ten najpovolanejší – s českým Třincom vybojoval ako asistent trénera v ostatných dvoch ročníkoch titul. Preto sú očakávania vysoké a nemožno sa čudovať…

Ambiciózny nováčik

Päť rokov trvalo Žiline, kým sa vrátila medzi hokejovú elitu. Po nečakanom barážovom vypadnutí s Michalovcami v sezóne 2018/19 sa neúspešne snažila o čo najskorší postup, no aj napriek skvelým kádrom v jednotlivých sezónach sa im nepodarilo.

Raz vypadla vo štvrťfinále play off a dvakrát odohrala neúspešné finále s celkami z východu – Spišská Nová Ves a Humenné. V dvoch ročníkoch však dokázala triumfovať. V prvom z nich napokon neuspela v baráži s Liptovským Mikulášom. No na ďalší pokus to už vyšlo.

V základnej časti prehrali „vlci“ iba trikrát, v play off to bol rovnaký počet. Zo 61 zápasoch v prvej lige odišli ako víťazi 55-krát. Aj preto sa chcú podobne skvelo naladiť aj medzi smotánkou.

Pred začiatkom sezóny avizovali niekoľko zvučných posíl – napríklad Hunter Fejes, ktorý hrával za Košice, Connor Lacouvee z Trenčína alebo Miguel Tourigny, ktorý v predminulom ročníku takisto hrával pod hradom Matúša Čáka. Práve nimi doplnený káder môže prekvapiť a nehrať iba o záchranu. Potiahne ich k tomu aj kouč Milan Bartovič?

Večná téma

Ako vždy sa hovorí najmä o legionároch. V smernici pre aktuálnu sezónu sa píše: „V Extralige seniorov 2024/2025 je v jednom majstrovskom zápase za jedno družstvo povolený štart najviac sedem zahraničných hráčov. Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH.“

Nejaké tímy budú mať problém vybrať tých sedem hráčov, o ktorých si myslia, že v zápase dokážu pomôcť. Iné zase nie, keďže nenaplnili svoju súpisku a skôr sa sústredili na slovenských hráčov a mladíkov.

Ako je už zvykom u našich klubov – legionári sem prídu na jednu sezónu a okamžite putujú inam, najmä do ďalších európskych líg. Niekedy však prejdú do lepšieho zázemia v rámci Slovenska. Nebolo tomu inak ani počas tejto prestávky a mnoho zahraničných hokejistov zmenilo dresy.

Tiež sa očakáva, že práve títo hráči budú lídrami svojich tímov a budú ich bodovo ťahať. Alebo si minimálne vylepšia osobné štatistiky. Je však potrebné dodať, že budú dôležitou súčasťou slovenských mužstiev, najmä mladšie ročníky sa môžu od nich, ale aj skúsených harcovníkov, veľa naučiť a posunúť sa vo svojej kariére hore.

Formát ostáva nezmenený

Základná časť ponúkne 54 kôl. Dvanásť tímov odohrá 44 kôl systémom každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. V období na prelome rokov absolvujú tímy taktiež desať kôl systémom každým s každým raz doma a raz vonku v rámci regionálnych skupín.

V západnej časti figurujú HC Slovan Bratislava, HK Nitra, HC Mikron Nové Zámky, HK DUKLA Trenčín, HC ‘05 Banská Bystrica a HKM Zvolen. Vo východnej polovici sa nachádzajú HK Dukla Ingema Michalovce, HC Košice, HK Spišská Nová Ves, HK Poprad, MHk 32 Liptovský Mikuláš a VLCI Žilina.

Základná časť sezóny vyvrcholí 7. marca a do štvrťfinále play-off postúpi šesť najlepších družstiev po dlhodobej fáze súťaže. Tímy na siedmom až desiatom mieste budú bojovať o zvyšné dve miestenky v kvalifikácii hranej na tri víťazné duely.

Od štvrťfinále sa všetky série play-off hrajú tradične na štyri víťazné zápasy. Nového extraligového šampióna spoznáme najneskôr 29. apríla. Informoval tom zväz na svojej webovej stránke.

Novinkou sú tiež chrániče na krk. Sú povinné bez ohľadu na vek hráčov. Podľa nariadenia IIHF budú chrániče krku povinné aj na všetkých medzinárodných podujatiach, vrátane Zimných olympijských hier a IIHF Majstrovstiev sveta.