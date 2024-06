Peter Juhás opäť v talentovej súťaži, tentokrát sa pred porotu postavil kvôli láske

Svetlo sveta uzrela pieseň Len s tebou z pera speváka Petra Juhása, ktorú muzikant zverejnil prostredníctvom videoklipu. Pieseň vznikla z hudobného nápadu dvojice šikovných producentov Toma Lobba a Martina Zaujca, s ktorými sa Peter delí o hudobné autorstvo.

Text piesne napísal samotný spevák a vyjadruje v ňom osobné skúsenosti. „Z pesničky je cítiť radosť, nádych lásky a mne sa veľmi pozdáva. Skúsil som do toho čosi vymyslieť a išlo to pekne od srdca,“ spomína Peter Juhás na zrod novinky.

Experiment s popovejším zvukom

Mastering si v tomto prípade zobral na starosť Boris Sodoma. „Verím, že v piesni Len s tebou, sa mnoho ľudí dokáže nájsť. Táto skladba je o tom, že najdôležitejšie je nájsť niekoho, s kým človek môže zdieľať svoje šťastie. Že za to stojí bojovať a držať si ho aj napriek rôznym nástrahám,“ vysvetľuje spevák.

Už od čias svojho účinkovania v speváckej súťaži Hlas Česko-Slovenska bol pre Petra charakteristický folkový hudobný žáner. Pred časom však začal experimentovať s popovejším zvukom.

Foto: archív Peter Juhás.

„Snažili sme sa o zachovanie mojich folkových koreňov, ak to tak smiem nazvať, no zároveň dať skladbe nádych modernosti. Hudba je flexibilná mágia a ja verím, že sa nám podarilo preniesť k ľudom pocit radosti. Tento štýl hudby je niečo, čo by mohlo osloviť širšie spektrum poslucháčov. V septembri tohto roku mám v pláne vydať druhý štúdiový album, kde sa bude nachádzať aj táto skladba,“ prezrádza Juhás svoje hudobné plány.

Kampaň Dobru k dobrom

V súvislosti s avizovanou štúdiovkou momentálne prebieha kampaň na jednej crowdfundingovej stránke, kde si ľudia môžu tento album predobjednať alebo si vybrať nejakú inú z odmien. „Kampaň nesie názov Dobru k dobrom, rovnako, ako názov môjho druhého albumu a je akousi slovnou prešmyčkou“ odhaľuje muzikant.

Peter pustil novinku do sveta prostredníctvom videa, v ktorom si, okrem speváka, jednu z hlavných úloh strihla jeho priateľka Rea. O kameru sa postaral Tomáš Vranovič. Videoklip predstavuje príbeh súťaže talentov, kam sa jeden z účastníkov prihlásil z dôvodu túžby preukázať svoje sympatie a šance pohovoriť si so svojou múzou.

Trošku sa ostýcha, ale hodlá vyložiť všetky karty na stôl a odísť so šťastím v rukách. „Snažili sme sa klip zobrať z veselej stránky a ukázať aj to, aký sa snažím byť. Na nič sa nehrajúci, obyčajný a veselý týpek zo stromu,“ vysvetľuje Juhás, že do videa skutočne vložil i kúsok seba.

„Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí s nami zvládli toto niekoľkodňové zbieranie záberov, ktoré, myslím, vytvorili niečo autentické a milé. Snáď vyčaruje ľudom úsmev na perách. O to sa snažím aj svojou muzikou a teším sa, až všetci budú postupne počuť všetky piesne z pripravovaného albumu, na ktorom pracujeme už takmer rok,“ hovorí pesničkár s vďačnosťou a pokorou.

Ďalšia skladba, ktorá pribudne do zoznamu albumu, ktorý Peter Juhás chystá, bude duet s populárnym slovenským spevákom! „Čoskoro ľudom odprezentujeme aj zaujímavú spoluprácu s Lukym Adamcom, z ktorej mám veľkú radosť. K tomu začína leto plné koncertov. Čo viac si priať. Teším sa na všetkých, s ktorými sa uvidíme a nech sa všetci majú dobre,“ odkazuje spevák na záver.