Pellegrini: Predčasné voľby sú reálnou hrozbou, ak sa neupokojí situácia v koalícii

Pokiaľ sa nepodarí v krátkom čase zastabilizovať situáciu vo dvoch poslaneckých kluboch (Hlas-SD a SNS, pozn. SITA), tak logicky prichádzajú do úvahy aj predčasné voľby tak, ako ich avizuje premiér Robert Fico. Uviedol to v pondelok prezident Pellegrini na spoločnej tlačovej besede s exprezidentmi Zuzanou Čaputovou, Andrejom Kiskom, Ivanom Gašparovičom a Rudolfom Schusterom pri príležitosti tradičného prezidentského novoročného obeda.

Zdôraznil tiež, že ako prezident sa nechce podieľať na destabilizácii vládnej koalície. Vládna koalícia, ktorá vzišla z legitímnych demokratických volieb, by mala podľa jeho vyjadrenia napĺňať to, čo sľúbila ľuďom na Slovensko a čo ukotvila do programového vyhlásenia vlády.

V reakcii na výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby riešil situáciu v Hlase, Pellegrini uviedol, že gro je na pleciach predsedu vlády. Podotkol, že každý premiér je premiérom len dovtedy, kým má v parlamente zabezpečenú väčšinu. Chápe však, že sa na neho predseda vlády obrátil, keďže bol predsedom Hlasu-SD.

„Ja neviem, či mám dnes takú silu a takú možnosti, aby som len nejakým dohovorením alebo čarovným prútikom zrazu zmenil pohľad poslancov, ktorí nie vždy súhlasia so všetkým, čo vychádza z vládnej koalície. Novému vedeniu Hlasu a kolegom môžem možno odporučiť nejaký postup, ale myslím si, že oni veľmi dobre poznajú moje názory a môj štýl robenia politiky. Pevne verím, že nájdu riešenie vo vnútri Hlasu, ako upokojiť situáciu,“ dodal Pellegrini.