Predčasné parlamentné voľby v roku 2025 nie sú reálne a len snaha opozície stačiť nebude, tvrdí Pellegrini

Prezident Peter Pellegrini si nemyslí, že v roku 2025 budú predčasné parlamentné voľby. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu. Pripomenul, že na rozhodnutie o predčasných voľbách by boli potrebné hlasy viac než 90 poslancov parlamentu, ktorí by ho prijali.

Snaha opozície stačiť nebude

„Nemyslím si, že v súčasnosti existuje v parlamente skupina 90 ľudí, ktorí by mohli iniciovať predčasné voľby,“ skonštatoval. Mohlo by k tomu podľa neho dôjsť v prípade, ak by sa k tomu odhodlala samotná vládna koalícia, prípadne jej väčšia časť.

Samotná snaha opozície podľa neho ale na predčasné voľby postačovať nebude. Koaličné strany by podľa neho ale mali zastabilizovať svoje poslanecké kluby tak, aby disponovali parlamentnou väčšinou.

Prezident plánuje reagovať aj na otvorený list od troch predstaviteľov opozície, ktorí s ním chcú diskutovať aj o zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. Chcel by sa s nimi stretnúť, a to po jeho zahraničnej ceste do Talianska.

Pôjde o priateľské stretnutie

Podotkol, že nie je potrebné posielať mu otvorené listy, stačí mu zavolať a rád sa s nimi stretne. Hlava štátu zdôraznila, že rešpektuje výsledky volieb a v paláci nenájdu spojenca pre pád vlády.

„Bude to priateľské stretnutie s opozičnými lídrami, ktorých uistím, že zatiaľ nevnímam odklon Slovenska od jeho zahraničnopolitického smerovania, napriek cestám premiéra,“ uviedol.