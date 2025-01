Pellegrini skritizoval vládu a dodal, že prezidentský palác by nemal prispievať k eskalácii napätia v spoločnosti

Bolo by veľmi zlé, ak by prezidentský palác prispieval k eskalácii napätia v spoločnosti. Prezident Peter Pellegrini to skonštatoval v relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu. Vystríhal pred stupňovaním napätia a polarizáciou, ktoré môžu viesť k destabilizácii krajiny, ako prezident sa na tom podieľať nebude.

Prezidentský palác by nemal byť opozíciou

V tejto súvislosti poznamenal, že v minulosti bol neraz prezidentský palác vnímaný ako niečo, čo by malo byť opozíciou k vláde, on si to však vôbec nemyslí. Pripomenul, že vo svojom novoročnom prejave sa už vyjadril, že prezidentský palác nesmie byť ani koaličným partnerom vlády, ale ani centrom odporu voči nej. Zo svojej pozície chce poukazovať na reálne problémy ľudí.

„Niekedy mám pocit, že politici, a robia to veľmi šikovne, dokážu zahltiť verejný priestor témami, ktoré zaujmú verejnosť, a o ktorých sa niekoľko týždňov diskutuje, a potom sa zabudne na tie skutočné problémy,“ myslí si.

Na margo otázky, ako by oznámkoval vládu, sa Pellegrini vyjadril, že ju nechce hodnotiť po polroku v prezidentskom úrade, no vyzdvihol zaistenie stabilných cien energií pre tento rok.

Nedostatočná komunikácia s občanmi

„Trochu mi vadí, že vláda pri rôznych návrhoch a opatreniach nedostatočne vysvetľujúco komunikuje s občanmi,“ uviedol. Vysvetlil, že neraz vláda niečo urobí a nedostatočne to vysvetlí, následne sa objavia dohady a rôzne dramatické správy, na čo vláda reaguje vyvracaním, a napokon sa ukáže, že nešlo o nič hrozné.

„Kritizujem vládu za nedostatočnú komunikáciu s ľuďmi v krízových situáciách,“ zhodnotil a spomenul situáciu s kyberútokom na kataster z posledných dní.

Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) odporúčal, hoci vníma jeho zahraničnopolitické pôsobenie, aby sa vrátil do vlasti, a tiež, aby si príliš nevyberal, ktorá téma je premiérska a ktorá nie je. Vláde celkovo odporučil, aby sa vrátila k programovému vyhláseniu vlády.

Pellegriniho mrzia konflikty vo vláde, chybu vníma najmä v tom, že prenikajú na povrch a riešia sa cez médiá. Koalícia by si to podľa neho mala vyriešiť medzi sebou a neodkazovať si cez médiá. Vláda by sa podľa neho mala zaoberať problémami ľudí i výzvami budúcnosti. „Ak tak vláda nespraví, nebude požívať takú dôveru, akú by si priala,“ myslí si.

Post predsedu Národnej rady SR

Voľba predsedu Národnej rady SR a skompletizovanie trojice najvyšších ústavných činiteľov by podľa hlavy štátu mohlo prispieť k upokojeniu situácie. Podotkol, že hoci podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD) vedie parlament, nie je jedným z najvyšších ústavných činiteľov.

Sľubuje si od toho aj stabilizáciu vzťahov medzi tromi najvyššími činiteľmi, chce by, aby sa stretávali aspoň raz za niekoľko mesiacov. Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar 2024, keď bol Pellegrini, ktorý túto pozíciu pôvodne zastával, zvolený za prezidenta.

Post podľa koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD, no opakovane oň prejavoval záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Nedávno národniari od tohto nároku ustúpili a vyjadrili sa, že podporia kandidáta Hlasu na predmetný post.