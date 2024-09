Od mydlenia barana až po suku. Parlament už zažil všeličo, aj bitku o maketu Fica (foto)

V parlamente bolo v stredu opäť raz „veselo“. „To čo sa dnes stalo je útok na všetky ženy na Slovensku. Vysielame jasný signál, že násilie a vulgárnosť nebudeme tolerovať,“ uviedla na tlačovej konferencii opozičných strán poslankyňa Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko).

Huliak nazval Plavákovú „sukou“

Konflikt v pléne vznikol po tom, ako predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS) vykázal Plavákovú z rokovacej sály pre nálepky na počítači. Tá podala voči rozhodnutiu Danka námietku, za ktorú zahlasovalo 89 poslancov, vrátane poslancov Hlasu-SD.

Na brífingu po hlasovaní Danko tvrdil, že koaličná dohoda bola porušená, keďže Hlas zahlasoval s opozíciou.

Poslanec Rudolf Huliak (SNS) nazval Plavákovú „sukou“. „On to otvorene povedal. A neviem, či sa mám teraz celá vymazať, alebo ako to je. Kde je to dno, na ktoré narazíme. Medzičasom mi volali zo školy, kvôli dieťaťu. Tak musím riešiť útoky obludných mužov za to, že som queer,“ povedala na brífingu pre médiá.

Pre nálepky na počítači bola Plaváková vykázaná zo sály ešte raz, stalo sa tak podvečer a „preč“ ju poslal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).

Matovič dostal facku od Belousovej

Krik, hádky aj nadávky nie sú v slovenskom parlamente ničím novým. Mohli sme to označiť už za taký „folklór“, že diskusia v pléne nie je neraz vecná, ale osobná a útočná.

Pamätných momentov bolo viacero a veľa ľudí si isto pamätá aj na facku, ktorú dostal Igor Matovič od poslankyne a podpredsedníčky SNS Anny Belousovej. „Prišla za mnou pani Belousová a sťažovala sa, že musela dať Igorovi Matovičovi facku, lebo ju nazval ‚Ančou‘,“ so smiechom vtedy reagoval na situáciu predseda parlamentu Richard Sulík.

Incident sa udial v auguste 2010, keď bol Matovič poslancom za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). „Bola facka, bola, taká ‚mamičkovská‘,“ priblížil situáciu Matovič a dodal: „Prišla ku mne, doniesla mi tam noviny a článok, ktorý som písal cez víkend do schránok. Spýtala sa ma, či som to písal a či ona je pre mňa Ančou a ja že, keď som to napísal, tak že asi áno.“

Bitka o maketu Fico v drese

V parlamente to vrelo aj v noci zo 17. na 18. septembra 2013, keď sa počas mimoriadnej schôdze o odvolávaní vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD) strhla „šarvátka“ o jeho maketu vo futbalovom drese s nápisom „Daroval Slovensko zbohatlíkom“, ktorú do sály doniesol Matovič. Ešte pred roztržkou sa prítomní poslanci „častovali“ rôznymi slovnými útokmi.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Vtedajší predseda poslaneckého klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Jozef Viskupič skončil po fyzickej potýčke s piatimi poslancami Smeru-SD s jeden a pol centimetrovou tržnou ranou v ústach a pomliaždeninami svalov, na ktorých má otlačené ruky. „Mal som vysoký tep, dostal som dve injekcie,“ opísal Viskupič pre agentúru SITA v noci po vyšetrení parlamentnou zdravotnou službou.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Poslanci Smeru po hlasovaní o zmene programu mimoriadnej schôdze chceli papierovú maketu Fica z rokovacej sály vyniesť, ale Matovič a Viskupič sa snažili maketu získať späť a medzi poslancami Smeru a Viskupičom sa už mimo rokovacej sály strhla fyzická potýčka. „Pre mňa z nepochopiteľných príčin sa na mňa vrhlo päť podnapitých poslancov Smeru. Pod znôškou vulgarizmov som bol takmer prehodený cez zábradlie,“ tvrdil Viskupič.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Celú situáciu pripisoval alkoholu, ktorý bol podľa neho z poslancov cítiť. „Nieslo sa to vo výrazne vulgárnom tóne o tom, čo mi všetko rozbijú a ako dopadnem. Bol to amok vyvolaný alkoholom,“ skonštatoval Viskupič. „Nechápem to, keďže s tými poslancami sa poznám a prichádzam s nimi dosť často do styku,“ poznamenal.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Matovič dával celú situáciu za vinu šéfovi parlamentu Pavlovi Paškovi (Smer-SD). „Neustále toleruje popíjanie alkoholu v kluboch a hlavne v svojom. To potom nikam inam neústi, ako k tomu, čo sa stalo o polnoci,“ povedal Matovič s tým, že ľudia vyhecovaní emóciami a podgurážení alkoholom sa správajú ako teľatá. „Takéto ožraté teľatá rozhodujú o osudoch ľudí,“ dodal.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica v noci zo 17. na 18. septembra 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.

Pročko vs. Blaha a vztýčený prostredník

V júni 2020 sa do roztržky v parlamente dostali Jozef Pročko (OĽaNO) a Ľuboš Blaha (Smer-SD). Poslanec strany Smer-SD tvrdil, že po slovnej výmene ho Pročko chytil pod krk.

„V parlamentnom bufete ma práve fyzicky napadol poslanec Pročko. Chytil ma rukami za krk, škrtil ma a zúrivo so mnou lomcoval, kým nezasiahol čašník,“ napísal vtedy Blaha na sociálnej sieti a Pročka prirovnal k mafiánom z deväťdesiatych rokov minulého storočia. „Kompletne zmyslov zbavený. Ten človek je reálny agresívny psychopat, nevie sa ovládať,“ pokračoval Blaha s tým, že on útok neopätoval, „spory násilím neriešim“.

Pročko udalosť opísal inak. „Blaha počas rozpravy mi nadával do kkt a opíc,“ napísal a ohradil sa, že si neželá, aby mu poslanec z opozície takto nadával. „Tak mi povedal, že ty chudák, kto ti t…ka ženu,“ pokračoval v statuse a priblížil, ako podľa neho vyzerala situácia v spomínanom bufete, kde sa vraj na Blahu obrátil s tým, aby mu ešte raz zopakoval slová z rokovacej sály. „Začal vrieskať: Pročko ma napadol,“ dodal.

Obliaty Matovič a vztýčený prostredník

V máji 2021 zrejme poslanec Milan Suja z hnutia Republika usúdil, že minister financií Matovič potrebuje „schladiť“. Suja chcel vystúpiť v rozprave a už keď bol za rečníckym pultíkom, pristúpil k nemu Matovič. Následne si vymenili pár „milých“ slov a Suja ho oblial vodou. „Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky. Ste človek, ktorý vedie organizovanú skupinu,“ kričal Suja.

Poslanec Miroslav Suja oblial v parlamente ministra financií Igora Matoviča pohárom vody. Foto: www.facebook.com

Pročko bol aj dôvodom, prečo v júni 2020 ukázal Fico v pléne prostredník. „Mám procedurálny návrh. Vzhľadom k zdravotnému stavu poslancov Fica a Vážneho, vzhľadom k tomu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, prosím nech sú v pohotovosti zdravotné zložky,“ povedal Pročko. Vtedajší podpredseda parlamentu Gábor Grendel reagoval, že to nie je procedurálny návrh a Fico následne ukázal Pročkovi, čo si o ňom myslí.

Blokovanie parlamentu aj vysypané milióny

Keď už sme spomenuli rečnícky pultík, zažili sme aj jeho blokovanie. Bolo to napríklad pri odvolávaní Matoviča z funkcie premiéra v júli 2020 pre kauzu „diplomovka“, keď boli hlavnými aktérmi poslanci ĽSNS na čele s Milanom Mazurekom. Takto sa dožadovali Matovičovho návratu do sály po tom, čo pred polnocou odišiel.

Rovnaký postup zvolili vo februári 2020 počas mimoriadnej schôdze o sociálnych opatreniach, ktorú zvolali Smer-SD a SNS, aj šiesti nezaradení poslanci na čele s Miroslavom Beblavým a Martinom Poliačikom. „Radi by sme skončili s obštrukciou. My sme si túto schôdzu parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej Novej Vsi,“ napísal vtedy Beblavý na sociálnej sieti.

V júni 2016 počas opozičného pokusu odvolať vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vysypali poslanci za OĽaNO-NOVA k rečníckemu pultu symbolických 12 miliónov eur. Ich krok bol narážkou na to, že podnikateľ Ladislav Bašternák, pre ktorého daňovú kauzu čelil Kaliňák odvolávaniu, zaplatil za sedem bytov v komplexe Five Star Residence 12 miliónov eur v hotovosti.

V júni 2012 zase Matovič vysypal striekačky na poslanca Martina Poliačika. Dôvodom bol jeho výrok o tom, že čistý heroín je menej škodlivý, ako miešaný.

Gágaji, táraji a prďúsi aj mydlenie barana

Pamätné sú aj výroky politikov. „Skutok sa nestal, to znamená, že žiadne ovplyvňovanie objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený o tom rozhodnúť. Ostatní ste gágaji, táraji a pre mňa prdúsi,“ vyhlásil Vladimír Mečiar vo svojom vystúpení k záverom vyšetrovania smrti Roberta Remiáša pri rozprave o návrhu na zrušenie jeho amnestií.

Až súd riešil Matovičove slová o „mydlení barana“ adresované Blahovi. Matovič 24. septembra 2020 hovoril o informácii, ktorú údajne dostal e-mailom a podľa ktorej Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“. Reagoval tak na vystúpenie Blahu, ktorý hovoril o Matovičovej manželke ako o „bielej kobyle“.

„Zabávačom“ v parlamente bol svojho času aj Ján Slota. „Tí starí Maďari, ktorí prišli na tých malých škaredých huňatých koníkoch, čo už hovorím asi po 150-raz, áno, to boli Mongoli, mongoloidné kmene zo stredu Ázie,“ povedal v jednej z rozpráv. Slota sa počas jednej zo schôdzí „pustil“ aj do Františka Mikloška. „Ty si jeden diablov syn, hnusný odporný, ale všetko to berieme s rezervou, pretože ťa berieme ako mentálne retardovaného a všetko ti to prepáčime.“