Huliak nazval Plavákovú „sukou“. Poslanec Dubéci vyzýva najvyšších predstaviteľov, aby zasiahli a zastavili chaos a rozpad koalície (video)

Poslanec Progresívneho Slovenska Martin Dubéci vyzval povereného predsedu Národnej rady SR Petra Žigu, prezidenta Petra Pellegriniho a premiéra Roberta Fica, aby okamžite zasiahli a zastavili chaos a rozpad koalície v priamom prenose. Zároveň reagoval ostrou kritikou na správanie Rudolfa Huliaka (nom. SNS), ktorý nazval poslankyňu Luciu Plavákovú „sukou“.

Huliak nazval Plavákovú „sukou“

Konflikt v pléne vznikol po tom, ako predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS) vykázal Plavákovú (PS) z rokovacej sály pre nálepky na počítači. Tá podala voči rozhodnutiu Danka námietku, za ktorú zahlasovalo 89 poslancov, vrátane poslancov Hlasu-SD. Na brífingu po hlasovaní Danko tvrdil, že koaličná dohoda bola porušená, keďže Hlas zahlasoval s opozíciou.

„To naozaj poslanec Huliak označil poslankyňu Plavákovú „suka“? Toto je akceptovateľná vec? Hovoriť jeden na druhého? Ja neviem, čo sa na to dá povedať. Ja sa ospravedlňujem všetkým občanom tejto republiky, že sa pozerajú,“ uviedol Dubéci pred novinármi. Lucia Plaváková bola po incidente zjavne rozrušená.

„On to otvorene povedal. A neviem, či sa mám teraz celá vymazať, alebo ako to je. Kde je to dno, na ktoré narazíme. Medzičasom mi volali zo školy, kvôli dieťaťu. Tak musím riešiť útoky obludných mužov za to, že som queer,“ dodala Plaváková.

Rozpad koalície

Dubéci vo svojom vystúpení tiež kritizoval celkovú atmosféru v parlamente.

„Táto koalícia sa rozpadá v živom prenose. Je to zlepenec hysterických, emocionálnych mužov, ktorí nevedia čo so sebou robiť a útočia tu po všetkých. Šikanujú tu našich poslancov a poslankyne, neriešia problémy Slovenska a vybavujú si tu účty absolútne nevkusným spôsobom. Ja teda žiadam všetkých, aby to okamžite zastavili. Toto parlament nikdy nezažil. Toto musí skončiť, a ihneď,“ zdôraznil Dubéci.

Progresívne Slovensko apeluje na všetkých poslancov, aby sa zamysleli nad svojím správaním a prestali akceptovať tieto nevhodné praktiky. Plaváková aj Dubéci veria, že zásah najvyšších predstaviteľov môže pomôcť vrátiť situáciu v parlamente do normálu a zastaviť šikanu.