Nitra si vystrieľala prvú priečku, Košice a Spišská Nová Ves potrebovali na domáce víťazstvá predĺženie

Šesť kôl trvalo, kým sa úradujúci majster z Nitry prepracoval na čelo tabuľky hokejovej extraligy. Nitra triumfom 6:1 v regionálnom derby v Nových Zámkoch zásluhou lepšieho skóre preskočila na čele vicemajstra zo Spišskej Novej Vsi. Spišiaci sa doma natrápili s Liptákmi, ale nakoniec zvíťazili 4:3 po predĺžení.

Extra čas musel rozhodnúť aj o víťazovi súboja Košice – Zvolen (2:1 pp), naopak, suverénne boli doma Michalovce, ktoré si poradili s nováčikom zo Žiliny 6:1. Doma zvíťazili aj hokejisti Banskej Bystrice, ktorí tesne zdolali hráčov Trenčina 2:1. Dukla zostáva bez bodu posledná.

Nechali vyniknúť brankárom

V Košiciach bolo na sezónnu domácu premiéru „oceliarov“ vo vynovenej Steel aréne zvedavých 4368 divákov, ktorí videli svižný hokej s málom gólov. Finalisti spred dvoch rokov nechali vyniknúť brankárom, a tak Košičanom stačili na 2 body 2 góly.

Ten víťazný strelil v čase 61:38 min Brett Pollock strelou pod hornú žŕdku. Pre 28-ročného Kanaďana to bol štvrtý presný zásah v sezóne. Naďalej platí, že Košice v úvodných šiestich kolách ani raz neprehrali v riadnom hracom čase.

„Bol to taktický a vyrovnaný zápas, súboj obrán. Súper má veľmi dobrý tím. Síce sa mu nedarí skórovať, no myslím si, že sa to zlepší. V prvej polovici zápasu sme boli nervózni. Bola to naša premiéra na domácom ľade a nikdy neviete, čo v takom zápase očakávať. Sme vďační za tieto dva body,“ uviedol tréner HC Košice Dan Ceman aj na webe kosiceonline.sk.

Konštatovanie o tom, že bodovali v každom z doterajších zápasov, platí okrem Košičanov aj o Spišiakoch. S predposledným Liptovským Mikulášom sa však zverenci Jasona O´Learyho doma poriadne natrápili, kým získali 2 body. Bolo to piate spišské víťazstvo v sérii. „Rysy“ prehrávali 0:1, 1:2 a ešte dve minúty pred koncom aj 2:3, ale potom vzal osud zápasu do rúk Zack Andrusiak.

Liptov bol veľmi ofenzívny

Kanadský útočník najprv v hre šiestich proti štyrom vyrovnal na 3:3 a v predĺžení po 72 sekundách predĺženia dovŕšil hetrik. Andrusiak je po šiestich kolách s 9 bodmi (6+3) na druhom mieste hodnotenia produktivity súťaže za 11-bodovými obrancami Senom Acolatsem (Slovan) a Alexom Cottonom (Nitra). Po 9 bodov majú aj útočníci Matthew Wedman (Banská Bystrica) a Liam Pecararo (Slovan).

„Liptovský Mikuláš je veľmi ofenzívny a kreatívny v útočnom pásme. Napriek tomu sme boli šťastnejší, že sme získali extra bod. V tomto zápase boli pre nás veľmi dôležité presilovky, ale musíme zlepšiť prechod s pukom z nášho obranného pásma,” zhodnotil tréner Spišskej Novej Vsi Jason O´Leary. Liptáci získali druhý bod v sezóne, ale víťazstvo im ako už viackrát predtým, pretieklo pomedzi prsty.

„Za predvedený výkon za 60 minút sme si, dovolím si povedať, zaslúžili tri body. Mužstvo musím pochváliť za výkon, dreli sme, bojovali, ale stupídne vylúčenia nás stáli víťazstvo. Hokej vie byť niekedy krutý,“ skonštatoval tréner Liptákov Juraj Faith.

V prvej tretine pokrivkávali

Zaváhanie Spišiakov využili hráči Nitry, ktorí vyhrali v Nových Zámkoch 6:1 najmä vďaka štvorgólovej tretej tretine. Lepšie skóre ich dostalo na čelo tabuľky. Zámorská posila s vyše 400 zápasmi v NHL Brett Ritchie strelila dva presilovkové góly a celkovo má z dvoch vystúpení v slovenskej extralige na konte už 5 bodov (3+2).

„Sme veľmi spokojní s výsledkom, ale v prvej tretine sme pokrivkávali. Zámky mali šance, dali aj prvý gól. Až od druhej tretiny sme sa našli v tomto zápase. Posúvali sme si puky rýchlejšie, nedávali sme ich cez stred tretiny. Rozhodli asi dva rýchle góly hneď skraja tretej tretiny, keď sme už získali potrebnú pohodu,“ zhodnotil asistent trénera Nitry Ivan Švarný na klubovom webe.

Extraliga pokračuje v rýchlom tempe už v nedeľu 6. októbra zápasmi 7. kola. Ťahákom bude repríza finále z minulej sezóny, keď Nitra od 17.00 h privíta Spišskú Novú Ves. Ďalšie dvojice tvoria: Poprad – Michalovce (16.00), Trenčín – Nové Zámky, Zvolen – Slovan, Liptovský Mikuláš – Košice a Žilina – Banská Bystrica (všetky od 17.00).