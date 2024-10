Pánik debutoval v slovenskej extralige tromi bodmi. Dostávam sa do toho, ale je to na dobrej ceste, skonštatoval (foto)

V predohrávke 6. kola slovenskej hokejovej extraligy sa Slovan Bratislava blysol piatimi gólmi do bránky Popradu a až tri z nich niesli podpis Richarda Pánika.

Šikovný útočník s dlhoročnými skúsenosťami z NHL sa v slovenskej najvyššej súťaži predstavil vôbec prvýkrát v kariére.

Zaradil sa medzi hráčov, ktorí v nej debutovali vo veku 33 rokov a starší ako napríklad aj legendárny Žigmund Pálffy.

Výraznejšiu návštevu to neprinieslo

Ani podpis slovenského hráča s 521 zápasmi a 197 bodmi v NHL fanúšikov Slovana Bratislava výrazne nepresvedčil. Proti Popradu ich prišlo na 10-tisícový Štadión Ondreja Nepelu 3 551.

Debutujúci Pánik korčuľoval v druhom útoku Slovana spoločne s Martinom Bakošom a lotyšským centrom Haraldsom Eglem.

Asistenčný podiel mal na druhom a treťom góle „belasých“ a posledný piaty sám strelil 75 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Hľadá nohy

„Ďakujem fanúšikom, ako ma privítali. Dúfam, že ich potešíme aj v ďalších zápasoch. Vyhralo sa, tri body sú doma, ešte sa do toho dostávam, ale je to na dobrej ceste. Viac ako moje body ma teší víťazstvo. Trochu sme sa vo formácii hľadali, postupne to bolo lepšie. Myslím si, že máme ešte veľa tréningov, kým si na seba zvykneme. Nohy tam neboli, dúfam, že ich nájdem,“ hovoril s úsmevom Pánik pre denník Šport.

Bývalý hráč Tampy Bay. Toronta, Chicaga, Arizony, Washingtonu, Detroitu a New York Islanders pridal svoj pohľad na výkon tímu HC Slovan, ktorý sa po štvrtom víťazstve v sezóne v neúplnej tabuľke predbežne posunul na druhé miesto.

Prínos pre ligu

„Mali sme šance od začiatku, výborne ich však držal brankár. Ak by sme dali prvý gól už v prvej tretine, možno sa to rýchlejšie zlomí,“ doplnil ostrieľaný krídelník, ktorý má v Bratislave iba krátkodobú zmluvu do začiatku novembrového asociačného termínu.

Asistent trénera Slovana Tomáš Surový sa cíti nádej, že hráči ako Pánik zdvihnú úroveň extraligy.

„Bodaj by sa takíto hokejisti vracali do ligy. Jeho prínos je veľký, môže priniesť len oživenie. Sme vďačný za čas, čo tu bude s nami,“ skonštatoval.