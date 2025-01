Nevedel udrieť do loptičky, tak si to odniesli raketa i kamera. Medvedev sa trápil s Thajčanom - FOTO, VIDEO

Ruský tenista Daniil Medvedev sa poriadne vytrápil v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Minuloročný finalista dostal pre úvodné kolo papierovo ľahký žreb, keď čelil 418. hráčovi rebríčka ATP – Thajčanovi Kasiditovi Samrejovi. Tenista z piatej stovky renkingu však Medvedevovi narobil nečakané problémy.

Vo svojom prvom zápase v sezóne pôsobil Rus nevyrovnane a nervózne. Jeho návaly hnevu si odniesla raketa, pričom opakovane udieral aj do kamery pripevnenej na sieti.

Nasledovala vynútená prestávka, kým rozhodcovia opravia sieť a podávači loptičiek pozbierajú to, čo zostalo z kamery i rakety.

Napokon však Medvedev, ktorému zrejme z „prize money“ strhnú mastnú pokutu, dokázal v sebe nájsť potrebný pokoj a v Aréne Roda Lavera zvíťazil po päťsetovej bitke 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

„V druhom a treťom sete som nevedel poriadne udrieť do loptičky. Nevedel som, čo mám robiť,“ vyhlásil Medvedev.

#Medvedev, down two sets to one against Thailand’s #Samrej, attacked the camera in the center of the net. Shot after shot, he demolished the camera and racket, stopping the match 🤯#AusOpen pic.twitter.com/QyPanLV4kl

