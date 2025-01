Búrlivák Kyrgios sa opäť bavil tenisom, nevyhol sa ani nadávkam. Svoju budúcnosť nevidí ružovo - VIDEO

Návrat austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa na Australian Open nemal dlhého trvania. Búrlivák vypadol už v prvom kole, keď nestačil na Brita Jacoba Fearnleyho.

Neostal nič dlžný svojej povesti a svojej trénerskej lóži adresoval vulgárne nadávky, píše agentúra AFP.

Fearnley utíšil hlučné publikum víťazstvom 3:0 na sety, avšak s dvomi tajbrejkami.

Potreboval pomoc fyzioterapeutov

Austrálčan sa vrátil po 18 mesiacoch po operácii kolena a rekonštrukcii zápästia. Od toho času odohral iba dva súťažné zápasy v singli, ďalší pridal na exhibícii v Spojených arabských emirátoch.

Netreba zabudnúť ani na dva duely vo štvorhre, ktoré zaznamenal po boku Srba Novaka Djokoviča. Práve s ním mal pred grandslamovým turnajom odohrať prípravný zápas, no pre problémy s natiahnutým brušným svalstvom to zrušil, čo vyvolalo obavy o jeho kondíciu.

Tie sa napokon potvrdili, keď sa Kyrgios v druhom sete viackrát obrátil na fyzioterapeutov po tom, ako sa pri podávaní zvíjal od bolesti.

Austrálsky tenista Nick Kyrgios s bolesťami na lavičke počas prestávky v zápase prvého kola Australian Open proti Britovi Jacobovi Fearnleymu v pondelok 13. januára 2025. Foto: SITA/AP Photo/Ng Han Guan

Chcel pokračovať

„Je mi Nicka ľúto,“ skonštatoval Brit po víťaznom súboji. „Snažil som sa teda sústrediť na seba, hrať svoju hru a robiť to najlepšie, čo som mohol. Myslím si, že keď to zoberiem do úvahy, je to pravdepodobne môj najlepší zápas, aký som kedy odohral,“ doplnil Fearnley podľa AFP.

Búrlivák Kyrgios počas celého prvého setu hundral na svoju trénerskú lóžu, počas prestávky medzi setmi to vypuklo až do slovnej prestrelky smerom k svojmu tímu.

„O čo ide, chlapci?“ zakričal Austrálčan. „Budem pokračovať, až kým už nebudem môcť.“

Predstaví sa ešte vo štvorhre

„Reálne si už neviem predstaviť, že by som tu opäť hral dvojhru,“ povedal novinárom skormútený 29-ročný Kyrgios. „Nechcel som len tak hodiť uterák do ringu a odísť alebo skončiť. Fyzicky som sa trápil,“ priblížil.

„S mojím fyzickým stavom, s ktorým som vstupoval do zápasu, som vedel, že ma bude veľmi trápiť moje podanie. Ale keď som videl, ako fanúšikovia stáli v rade štyri, päť hodín, bolo ťažké hodiť uterák do ringu,“ avizoval Austrálčan.

Potvrdil, že bude ešte hrať štvorhru po boku kolegu „protinožca“ Thanasiho Kokkinakisa. „Toto podujatie sme už predtým vyhrali. Myslím si, že si to navzájom dlhujeme, aby sme predstúpili pred publikum a trochu sa zabavili,“ dodal Kyrgios.

Súboj mladíkov

Fearnley zvíťazil za dve hodiny a 19 minút a postúpil do druhého kola, kde sa stretne s Francúzom Arthurom Cazauxom.

Pre Fearnleyho, ktorý vlani získal štyri tituly na challengerovej úrovni, to bolo len tretie víťazstvo na hlavnom okruhu ATP.

Aktuálne patrí 23-ročnému Britovi 92. pozícia v rebríčku ATP. Jeho protivník 22-ročný Cazaux je 78.