Nebudem robiť bordel a nikoho urážať, odkázal Šimečka Ficovi a pripomenul mu zlyhania jeho vlády – VIDEO, FOTO

Odpoveďou na otázku, prečo to na Slovensku nefunguje, je 14 rokov vlády Roberta Fica. Povedal to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na schôdzi k vysloveniu nedôvery vláde. Svoje vystúpenie začal slovami, že nebude „robiť bordel“, ako to premiér sľuboval.

„Toho bordelu už máme vďaka vám dosť v našej krajine. Nebudem nikoho vulgárne urážať, jednak to nie je môj štýl a jednak je to to posledné, čo od nás občania očakávajú. Považujem za vhodné, aby aspoň jeden z nás dnes hovoril triezvo, bez bludov a paranoje,“ uviedol.

Gašpar musel upokojovať poslancov

Šimečka predpokladá, že vystúpenia Fica, ministrov a koaličných poslancov budú presne opačného rázu. „Očakávam, že budeme počuť veľa o Zelenskom, Sorošovi, mimovládnych organizáciách, prevrate, možno o mojej rodine. Budeme počuť o tom, ako sme zosnovali atentát. Rád by som sa mýlil, ale obávam sa, že koalícia je v tomto smutne predvídateľná,“ skonštatoval.

Premiér Robert Fico je prítomný na schôdzi, sedí priamo za Šimečkom, ktorý rozpráva pri rečníckom pulte. Viacerí koaliční poslanci hlasno komentujú vystúpenie Šimečku, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ich upokojoval.

Koalícia bude podľa neho rozprávať o čomkoľvek, len aby prekryla vlastné zlyhania, odviedla pozornosť inam a zalepila ľuďom oči. „Nemôžete klamať všetkých a večne, možno v Rusku, ale tu, v slobodnom a demokratickom Slovensku, vás realita nakoniec dobehne,“ povedal.

Dotkol sa aj rozkradnutého zdravotníctva

Ficovi voliči si podľa neho ničia autá na rozpadnutých cestách, chodia nakupovať do Poľska, kde je oveľa lacnejšie, zbytočne stoja v zápchach pod Strečnom či v Ružomberku aj po rokoch Ficových vlád.

„Vaši voliči a ich rodiny umierajú vo vašom zdevastovanom a rozkradnutom zdravotníctve. Čakajú v obavách celé mesiace na vyšetrenia u špecialistov. Aj vaši voliči a ich deti musia chodiť do škôl, na ktoré ste roky kašľali, aby sa potom mladí okamžite po maturite zdvihli, odišli zo Slovenska a už sa nikdy nevrátili,“ dodal Šimečka.

Líder opozície Ficovi odporučil, aby sa menej venoval Moskve a Vietnamu a viac sa venoval problémom ľudí na Slovensku. Predseda vlády sa podľa neho nezaujíma o dianie na Slovensku a za rok a pol nemá jeho vláda žiadne výsledky pre ľudí.

Drahší život na Slovensku

Ceny potravín vzrástli v roku 2024 o 2,5 percenta a budú rásť aj v tomto roku, ceny energií zostali na predošlej úrovni, zatiaľ čo na svetových trhoch masívne klesli. Konsolidáciu podľa neho vláda robí na úkor rodín s deťmi, špeciálne mnohodetných rodín a jednorodičovských domácností.

„Rodiny s deťmi prídu od 1. januára o 940 eur ročne kvôli konsolidačnému balíčku,“ poukázal. Ekonomika sa dusí a požičiavame si stále drahšie, dodal.

Šimečka prízvukoval, že už aj bežní ľudia vidia, že v okolitých krajinách sú nižšie ceny, vyššie platy a lepšie služby ako u nás. Stačí ísť do Poľska či Česka. Odpoveďou na otázku, prečo to u nás nefunguje, je podľa neho 14 rokov vlády Roberta Fica.

„Vnímajte to, prosím, ako generačnú výpoveď, alebo generačnú obžalobu. Mal som osem rokov, keď sa Robert Fico stal prvýkrát poslancom národnej rady. Väčšinu môjho dospelého života ste boli predsedom vlády tohto štátu, mali ste k dispozícii všetku potrebnú moc, dokonca aj miliardy z Európskej únie, aby ste Slovensko niekam posunuli. Ja sa pýtam menom miliónov ľudí na Slovensku, kde sú výsledky?“ povedal predseda Progresívneho Slovenska.

Vyvedenie Slovenska z EÚ

Podaním návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa podľa neho dramaticky zmenila situácia, pretože dostali jasnú správu, čo premiér zamýšľa s krajinou. „Túto informáciu nám sprostredkoval podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar, a pán premiér, vy ste tú správu nedementovali, práve naopak, ešte ste ju potvrdili,“ povedal Šimečka s poukazom na Gašparov výrok, v ktorom do budúcna pripúšťa úvahu o vystúpení Slovenska z Európskej únie.

Slová Gašpara sa podľa neho nedajú čítať inak, ako to, pred čím Progresívne Slovensku už pred časom varovalo – že Smer pripravuje pôdu pre vyvedenie Slovenska z Európskej únie. Zaujímavé podľa neho je, že tieto slová prišli pár dní po tom, čo sa Gašpar vrátil z Moskvy. Zároveň pripomenul, že Fico otvoril tému zmeny zahraničnopolitickej orientácie.

„Zhodou okolností tiež pár dní po tom, ako ste sa vrátili z Moskvy, pán premiér. Keby som bol ako vy, tak by som povedal, že ste si boli po noty a sľúbili ste Putinovi, že vytrhnete Slovensko z EÚ a pripojíte ho k Ruskej federácii. Keby som klamal a konšpiroval ako vy, tak by som povedal, že ste Putinovi sľúbili, že vyšlete slovenských vojakov, aby bojovali za ruskú armádu,“ povedal Šimečka.

Ohrozenie národných záujmov

Gašparove slová považuje za také ohrozenie národných záujmov, že na vyslovenie nedôvery vláde už podľa neho netreba ani nič iné. Podotkol, že už len samotný výrok môže znamenať pre Slovensko miliónové škody na investíciách a na vyšších úrokoch pri štátnych dlhopisov. Ficovi odporučil, aby sa prestal venovať „krčmovej geopolitike“ a svetovému mieru, ale aby sa zaujímal o problémy ľudí na Slovensku.

Keď chcel vo svojom príhovore Šimečka hovoriť o Ficovom luxusnom výlete do Vietname, Gašpar mu povedal, že má skúsiť byť neosobný a nešíriť nenávisť a neznášanlivosť svojimi výrokmi.

„Ak toto, čo som hovoril, je šírenie neznášanlivosti, tak vám doporučujem vypočuť si ktorékoľvek video predsedu vlády,“ reagoval Šimečka. Poukázal na to, že Fico so schváleným dvojnásobným platom a doživotnou rentou si bol užívať luxus v čase, keď od bežných ľudí žiada, aby si uťahovali opasky.

Zlyhania Šutaja Eštoka

Šimečka vo svojom vystúpení spomenul tiež novelu Trestného zákona, ktorou koalícia pomohla svojim ľuďom v trestno-právnych konaniach, obmedzenie infozákona a zlyhania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

„Zlikvidoval Národnú kriminálnu agentúru, vyštval z polície schopných vyšetrovateľov, demoralizoval policajný zbor, z ktorého masovo odchádzajú ľudia v čase, keď novela Trestného zákona znížila tresty a povzbudila kriminálnikov,“ dodal.

Podotkol, že naďalej sa opakujú bombové vyhrážky na školách, no minister vnútra bol „riešiť kyberšikanu pilotov F1“ v Abú Dhabí, ale nedokáže odvrátiť ani rýchlo vyriešiť najväčší kybernetický útok voči katastru. Pripomenul tiež zlyhania v rezorte kultúry a ochromenie hlavných kultúrnych inštitúcií, ako aj prešľapy v rezorte životného prostredia.