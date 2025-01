Poslanci si vypočuli správu SIS, podľa Matoviča natáral Fico bludy a Mikloška sklamal štýl aj obsah – VIDEO

aktualizované 21. januára, 14:51

Po vypočutí správy Slovenskej informačnej služby premiérom Robertom Ficom v pléne Národnej rady (NR) SR znovu zasadne politické grémium, ktoré sa dohodne na tom, či bude rozprava k vyslovení nedôvery vláde pokračovať v riadnom režime.

Predtým totiž poslanec Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska predniesol viac ako hodinový prejav, v ktorom zhrnul všetky argumenty opozície v súvislosti s vyslovením nedôvery vláde Roberta Fica.

Bolo to opodstatnené?

„Myslím si, že všetky podstatné informácie tam zazneli a tie ďalšie vystúpenia by boli len recykláciou Šimečkových slov. Každopádne, diskusia o tom, že rozprava bude v utajenom režime, bude prvýkrát, je aj skutočnosť, že aj atentát na premiéra bol prvýkrát,“ uviedol poslanec Ján Podmanický (Smer-SD).

Podľa neho tým, že to bude v utajenom režime tak poslanci môžu v pokoji všetky informácie prebrať a zvážiť. A potom sa ukáže, či bolo opodstatnené rokovanie v utajenom režime. V tejto chvíli si myslím, že je to opodstatnené a nejde tu o žiadne obmedzenie demokracie.

Rozhodnutie o pokračovaní v rozprave v neverejnom a utajenom režime vyvolalo ostrú kritiku zo strany opozície. Krok kritizoval poslanec strany Sloboda a Solidarita Alojz Hlina, ktorý označil dnešný deň za „čierny deň parlamentu“. „Obmedzila sa rozprava o odvolaní vlády na 12 hodín, a to ešte v neverejnom režime. Nech si každý na to urobí svoj názor,“ reagoval Hlina na situáciu.

Matovič hovorí o totalitnom kroku

Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko, označil tento krok za „totalitný a diktátorský“. „Toto sú podľa mňa totalitné praktiky. Myslím si, že dnes bude celá EÚ písať o tom, že na Slovensku sa porusky stmieva,“ vyjadril sa Matovič.

Po prednesení správy novinárom zdôraznil, že obsah správy nesmie byť podľa zákona zverejnený. „Avšak ak poviem, že tie bludy, čo tam natáral Robert Fico, sú nádherným príkladom toho, že tí psychiatri sa ozvali,“ uviedol Matovič po vypočutí správy. Verejnosť zostáva v očakávaní, aký bude ďalší vývoj situácie v NR SR.

Mikloškovi pripomínajú praktiky ŠTB

Poslanec František Mikloško vyjadril po vypočutí utajovanej správy Slovenskej informačnej služby (SIS) premiérom Robertom Ficom sklamanie nad jej štýlom a obsahom. Podľa neho, aj keď obsah nemôže byť zverejnený, pripomína praktiky ŠTB a komunistov počas 46-ročného boja proti veriacim v bývalom Československu.

„Pripomínal mi štýl ŠTB a komunistov počas 46-ročného boja a likvidácie veriacich v bývalom Československu. My ako veriaci sme boli utlačovaní a podozrievaní,“ uviedol Mikloško a dodal, že v roku 1989 boli pripravené zoznamy ľudí, ktorí mali byť pozatváraní, pričom on sám figuroval na jednom z nich. Mikloško tiež vyjadril obavy, že súčasná vláda môže situáciu využiť na zneužitie moci.

„Nie my pripravujeme majdan, ale mám vážne obavy, že táto vláda pripravuje majdan. Nie je problém, aby na nejakej úplne pokojnej demonštrácii niekto urobil nejakú provokáciu a to bude zámienka na ochranu štátu a všetkých ľudí a bezpečnosti, aby začali podľa nejakých zoznamov zatvárať. Nie my, ale táto vládna garnitúra sa pripravuje na majdan,“ konštatoval poslanec Mikloško.