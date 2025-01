Šutaj Eštok: Pre stranu Hlas-SD neexistuje žiaden iný životný priestor ako Európska únia a NATO – VIDEO

Pre stranu Hlas-SD neexistuje iný životný priestor ako Európska únia (EÚ) a NATO. Vyhlásil to predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že to tvrdil pri vzniku strany, tvrdia to počas vládnutia a budú na tom trvať i naďalej.

„Benefity, ktoré SR získava z členstva v oboch týchto organizáciách sú významnejšie a prínosnejšie pre krajinu, než akýkoľvek stav mimo nich,“ prízvukoval predseda Hlasu.

Odmieta úvahy o odchode Slovenska

Zdôraznil tiež, že jeho strana odmieta akékoľvek úvahy a diskusie o prípadnom odchode Slovenska z euroatlantických štruktúr. V tomto smere poukázal na vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré zdôrazňuje členstvo krajiny v týchto organizáciách.

„Nič sa na tom nemení, nezmení a ani meniť nebude,“ dodal. Hlas podľa Šutaja Eštoka garantuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ i NATO, poznamenal ale, že to neznamená, že by SR mala byť v rámci týchto organizácií len „akýmsi štatistom“.

Hlas i koalícia budú podľa Šutaja Eštoka naďalej presadzovať suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. V tomto smere poznamenal na adresu lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko), že sa počas svojej kariéry „naučil chodiť klaňať a prikyvovať bruselským úradníkom“. Ich politika je podľa predsedu Hlasu iná. Šutaj Eštok ale smeroval kritiku aj ku koaličným partnerom.

Každý vie páliť mosty

„Nesúhlasím a nemôžem sa stotožniť s vyjadreniami, ktoré by mohli narušiť dobré vzťahy s našimi partnermi a spojencami. Bezcieľne obviňovať a páliť mosty vie každý, budovať spojenia vie len málokto,“ uviedol a apeloval na niektorých koaličných kolegov, aby predtým, než niečo povedia, možno viackrát porozmýšľali, či ich vyjadrenia zbytočne nerozvíria nálady u priateľov a spojencov.

Šutaj Eštok tiež zdôraznil význam EÚ pre Slovensko, i naopak. Je podľa neho v záujme Slovenska, aby bola EÚ konkurencieschopná. Spomenul tiež nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa predsedu Hlasu potvrdzuje to, že politika sa má robiť na všetky svetové strany, pričom Trump avizuje nadviazanie dialógu s Ruskom.

„Pýtam sa, či máme podľa logiky slovenskej opozície obviniť amerického prezidenta a USA, že vedú svoju krajinu na východ?“ spytoval sa.

Na prvom mieste sú záujmy Slovenska

Obhajoval rokovania slovenských politických predstaviteľov s predstaviteľmi Ruska o tranzite plynu, čo je podľa jeho slov bytostne dôležité pre slovenské ekonomické záujmy. Zdôraznil ale, že na prvom mieste sú pre nich záujmy Slovenska. Kritizoval tiež Šimečkovu cestu na Ukrajinu, je toho názoru, že pre Slovensko nič nepriniesla.

„Suverénna medzinárodná politika neznamená odklon od Západu, znamená, že vláda je odhodlaná bojovať za najlepšie postavenie Slovenska v EÚ a vo svete,“ tvrdí Šutaj Eštok. Návrh opozície na vyslovenie nedôvery vláde označil za zúfalý pokus zúfalých politikov, ktorí „okrem nenávisti a klamstiev nemajú čo ponúknuť“.