Útvar hodnoty za peniaze navrhuje zníženie nákladov na projekt Farmár o 10 miliónov eur, odporučil aj využitie už existujúcich produktov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR plánuje zavedenie informačného systému Farmár s cieľom zjednodušiť komunikáciu farmárov so štátom a uľahčiť vykazovanie údajov do Európskej únie (EÚ).

Ako informoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), projekt má hodnotu 19 mil. eur s DPH a ročnú prevádzku 700-tisíc eur. Útvar preto odporučil úzku spoluprácu s farmármi pri jeho príprave.

„Farmári v súčasnosti komunikujú so štátom prostredníctvom rôznych kanálov, čo komplikuje proces a znižuje efektivitu. Myšlienka zjednotenia farmárskych dát je prínosná, avšak systém by mal správne definovať poskytované služby, aby nevznikli neefektívne investície. Je potrebné overiť záujem farmárov o ponúkané služby, pretože mnohé z nich už poskytujú existujúce riešenia na trhu,“ konštatoval ÚHP.

Útvar tiež odporučil aj využitie existujúcich produktov.

„Bežne dostupné sú služby ako ekonomická správa farmy, radca farmára s využitím umelej inteligencie alebo softvér na správu a prácu s dátami,“ objasnil ÚHP s tým, že náklady na projekt by sa takto mohli znížiť aj o 10 miliónov eur. Útvar pripomenul, že taktiež je potrebné prispôsobiť procesy rezortu a jeho podriadených organizácií, ako sú Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) či Štátna veterinárna a potravinová správa, na prechod do digitálnej podoby, čo urýchli vybavovanie žiadostí o platbu.

ÚHP objasnilo, že uvedené odporúčania boli odkonzultované aj priamo s ministerstvom pôdohospodárstva.

„Ich cieľom je vyladiť projekt pred vyhlásením verejného obstarávania, na čom budeme radi s ministerstvom spolupracovať,“ uzatvoril útvar.

Strana Sloboda a solidarita (SaS) v tejto súvislosti na svojej tlačovej besede 27. novembra upozornila na plánované vynaloženie 20 miliónov eur Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na softvér s názvom Farmár, ktorý podľa poslanca Alojza Hlinu (SaS) nie je potrebný. Poľnohospodári majú podľa Hlinu množstvo iných problémov, ktoré potrebujú riešiť.

„Tento softvér farmári nežiadali, nepotrebujú a nechcú,“ povedal Hlina. Kriticky dodal, že v čase ekonomickej konsolidácie sa rezort pod vedením Richarda Takáča správa nezodpovedne.

„A nielen ja považujem tento projekt za nezmysel, rovnaký názor má aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Keby to mali povedať v skratke, napísali by, že je to celé hlúposť, ale nemohli, tak to rozpísali na sedem strán. V ich hodnotení je jasne napísané, že podobné softvéry sú bežne dostupné na trhu za ročný poplatok v rozpätí od 150 do 300 eur. Ale ministerstvo chce napriek tomu systém za 20 miliónov eur a aby toho nebolo málo, ďalších 700-tisíc eur ročne ide minúť na jeho prevádzku. Už sme naozaj všetci rozum potratili?,“ pýtal sa Hlina a zároveň tiež vyzval vládu, aby zastavila tento projekt a adresoval kritiku na adresu ľudí v rezorte, ktorí „nevedia inak zarobiť“.