Taraba víta rozhodnutie európskych inštitúcií preradiť vlka zo zoznamu prísne chránených druhov

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba uvítal a ocenil rozhodnutie inštitúcií Európskej únie (EÚ) preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov, čím sa umožní zmysluplný manažment jeho európskych populácií.

Tento krok má prispieť k rovnováhe medzi ochranou veľkých šeliem a súžitím ľudí s prírodou, ako aj k zachovaniu tradičného vidieckeho života a farmárstva.

Taraba s Takáčom poslali list

Formálne schválenie návrhu sa uskutočnilo 26. septembra 2024 na Rade ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť.

Hlasovaniu predchádzal list ministra Tomáša Tarabu a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, ktorý adresovali ministrom životného prostredia EÚ, aby podporili zníženie ochranného statusu vlka v rámci Bernského dohovoru Rady Európy.

„Mám za to, že aj vďaka iniciatíve Slovenska sa hlasovanie skončilo pozitívne. Rovnako pozitívne vnímam, že zostala do budúcnosti otvorená definícia voľne žijúcich živočíchov, do ktorej sa Slovensko bude snažiť zaradiť aj medveďa,” zdôraznil Taraba.

Podľa vicepremiéra aktuálne debaty na pôde EÚ sú zároveň potvrdením, že hystéria, ktorú na Slovensku v téme manažmentu šeliem vedie Progresívne Slovensko, neodzrkadľuje vedecké podklady ani nastavenie ostatných členských štátov EÚ. Masívna podpora pre iniciatívu listom Slovenska to dokazuje.

Návrat pred rok 2021

Jedným z hlavných dôvodov pripravovanej zmeny sú škody na hospodárskych zvieratách spôsobené vlkom, ktoré podľa medializovaných informácií v EÚ ročne zabijú viac ako 65-tisíc kusov dobytka.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tiež prehodnocuje legislatívnu zmenu, ktorá by spočívala v preradení vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov.

Lov vlka by bol za prísne stanovených podmienok opäť umožnený na základe kvót, obdobne ako tomu bolo pred rokom 2021.