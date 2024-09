Európska únia sa blíži k zníženiu ochrany vlkov, chce tak vyriešiť problém útokov šeliem na dobytok

Európska únia (EÚ) sa blíži k zníženiu ochrany vlkov, ktorých populácia sa v Európe zväčšila. Veľvyslanci krajín európskej dvadsaťsedmičky sa v stredu kvalifikovanou väčšinou dohodli na uvoľnení pravidiel ochrany, ktoré sú v súčasnosti zakotvené v Európskom dohovore o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.

Rastúca populácia vlkov

Rozhodnutie v tejto veci sa očakáva až v decembri, ministri EÚ však musia o stanovisku eurobloku oficiálne hlasovať v nasledujúcich týždňoch. Farmárov vo viacerých členských štátov čoraz viac frustrujú útoky vlkov na ich dobytok, keďže sa usídlili v lesoch a poliach v blízkosti poľnohospodárskej pôdy.

Agentúra AP pripomína, že tento problém sa dostal do pozornosti EÚ pred dvoma rokmi, keď vlk zabil poníka predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Eurokomisia stredajšie hlasovanie privítala s tým, že „úprava ochranného štatútu bude dôležitým krokom na riešenie výziev, ktoré predstavuje rastúca populácia vlkov, pričom sa zachová celkový cieľ dosiahnuť a udržať priaznivý stav ochrany tohto druhu“.

Budúcnosť ochrany prírody

Odborníci a environmentálne skupiny odhadujú, že v krajinách EÚ môže v súčasnosti žiť do 19-tisíc vlkov, pričom veľké populácie sú v Bulharsku, Grécku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. Za ostatné desaťročie sa zvýšila populácia týchto prísne chránených šeliem odhadom o 25 percent. Nové plány Únie by znížili ochranu vlka z prísne chráneného na chráneného, čo by dalo priestor ďalším opatreniam, ktoré by ich odradili od poľnohospodárov a obyvateľstva.

Otázka ochrany vlkov však predstavuje ďalší bod stretu medzi poľnohospodármi a environmentalistami. Mimovládna organizácia Eurogroup for Animals vo vyhlásení uviedla, že štáty EÚ „ignorujú výzvy svojich občanov a vedu“. „Uľahčenie odstreľovania zvierat je dramatickým signálom o budúcnosti ochrany prírody a koexistencie,“ dodala.