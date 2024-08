Mláďatá tigra z nelegálneho chovu prevážajú z ich dočasného domova v bojnickej ZOO do Južnej Afriky (video)

Národná Zoologická záhrada (ZOO) Bojnice sa v apríli tohto roka stala dočasným domovom mláďat tigra, v utorok 13. augusta sa začal ich transport do Južnej Afriky. Mláďatá tigra pochádzali z nelegálneho chovu chovateľa veľkých mačkovitých šeliem.

Dôkladná veterinárna kontrola

Ako informovala vedúca odboru marketingu a propagácie bojnickej ZOO Andrea Klasová, tigre putujú do prostredia LIONSROCK Big Cat Sanctuary v Juhoafrickej republike.

Národná ZOO Bojnice spolu s organizáciou FOUR PAWS začala v utorok 13. augusta proces transportu tigrích mláďat do nového domova.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Od skorých ranných hodín bola vykonaná dôkladná veterinárna kontrola ich zdravotného stavu, po ktorej boli mláďatá bezpečne naložené do transportných dební a prevezené na viedenské letisko. Odtiaľ ich čakal dlhý let do Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Očakávame, že na miesto určenia dorazia v priebehu dnešného dňa v popoludňajších hodinách. Tieto mláďatá prežili mnohé ťažké chvíle, no veríme, že náročnú cestu zvládnu a už čoskoro si budú môcť užívať pokojné chvíle v nádhernom prostredí, kde sa na tigre už všetci veľmi tešia,“ doplnila Klasová.

Mláďatá prešli povinnou karanténou

Počas tých niekoľkých mesiacov, ktoré tigre strávili v starostlivosti bojnickej ZOO, riešili poverení pracovníci administratívu potrebnú na ich transport a umiestnenie v zariadení LIONSROCK Big Cat Sanctuary.

„Tento nový domov prevádzkovaný globálnou organizáciou FOUR PAWS poskytuje útočisko pre približne 100 zachránených veľkých mačkovitých šeliem z celého sveta. Mláďatá prešli v ZOO povinnou karanténou, počas ktorej sa veľmi rýchlo aklimatizovali. Prijímali potravu bez akýchkoľvek problémov a hoci pôvodne neboli naučené na ľudí, ich správanie sa postupne prispôsobilo a dokázali akceptovať prítomnosť našich ošetrovateľov,“ priblížila Andrea Klasová.